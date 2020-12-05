Локдаун в Украине будет не один: инфекционист назвал причину

В нашей стране в конце зимы могут ужесточить карантин, считает врач.
Врач-инфекционист Владимир Курпита полагает, что в Украине будет не один локдаун – это жесткий карантин для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.
Согласно прогнозам, в нашей стране коронавирус не отступит до марта, поэтому карантинные меры могут меняться, рассказал медик Obozrevatel.
По его словам, еще один локдаун в Украине возможен с середины февраля до первой недели марта.
Курпита добавил, что в этот период может понадобится усиление карантина не на общенациональном уровне, а на региональном.
"Если сравнивать с волнами респираторных заболеваний прошлых лет, которые повторяет, в том числе и COVID, то большая волна начинается примерно с 15 февраля и достигает пика в первую неделю марта... это как раз тот период, когда стоит вновь рассматривать усиление ограничительных мер", – заявил врач.
Когда локдаун в Украине
- Министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что Минздрав предложит Кабмину с начала января ввести жесткий карантин. Чиновник добавил, что ведомство будет предлагать ввести новые карантинные меры на три недели.
- Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что в Украине локдаун могут ввести в декабре или со 2 января.