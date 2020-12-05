Локдаун в Украине будет не один: инфекционист назвал причину

Украине грозит несколько локдаунов, спрогнозировал инфекционист / УНИАН

Врач-инфекционист Владимир Курпита полагает, что в Украине будет не один локдаун – это жесткий карантин для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Согласно прогнозам, в нашей стране коронавирус не отступит до марта, поэтому карантинные меры могут меняться, рассказал медик Obozrevatel.

По его словам, еще один локдаун в Украине возможен с середины февраля до первой недели марта.

Курпита добавил, что в этот период может понадобится усиление карантина не на общенациональном уровне, а на региональном.

"Если сравнивать с волнами респираторных заболеваний прошлых лет, которые повторяет, в том числе и COVID, то большая волна начинается примерно с 15 февраля и достигает пика в первую неделю марта... это как раз тот период, когда стоит вновь рассматривать усиление ограничительных мер", – заявил врач.

Когда локдаун в Украине