Жесткий локдаун в Украине: эксперт назвал главные провалы властей

Правительство допустило принципиальные ошибки с карантином, считает Андрей Александрин.
Ужесточения карантинных мер в Украине не будет иметь того позитивного эффекта, на который рассчитывает власть, заявил эпидемиолог, глава Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин.
Как подчеркнул он в комментарии Апострофу, правительство допустило две принципиальные ошибки.
"Есть два основных фактора, на которые правительство почему-то не обращает внимания. И эти факторы риска в локдаун оставляют", - подчеркнул он.
Первым фактором он назвал работу общественного транспорта: "У нас до сих пор не навели с ним порядок. Общественный транспорт в нашей стране является одним из основных источников распространения COVID-19, особенно в час пик".
Второй фактор, по словам эпидемиолога - детские садики и школы.
"Дети не находятся в группах риска, но они являются идеальными переносчиками болезни. Когда делаешь эпидрасследование, все ведет к детским садикам и школам", - резюмировал Александрин.
Читайте такжеОтмена жесткого локдауна: у Зеленского расставили точки над "і"
Коронавирус в Украине:
- В Украине за минувшие сутки зафиксировано 8 тыс. 997 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 227 детей и 385 медработников.
- Вчера с коронавирусной болезнью были госпитализированы 2 тыс. 567 человек; умерли 148 человек, выздоровели 11 тыс. 316 человек.
- За сутки было сделано 54 тыс. 438 тестов (в частности методом ПЦР - 37 тыс. 287, методом ИФА - 17 тыс. 151).
- За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 099 тыс. 493 человека; выздоровели - 773 тыс. 214 человек; умерли - 19 тыс. 505.
- Проведено ПЦР-тестирований - 5 млн 717 тыс. 403.
- За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (731), Одесской (694), Харьковской (599), Донецкой (572) и Запорожской (509) областях.