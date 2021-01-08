Жесткий локдаун в Украине: эксперт назвал главные провалы властей

В Украине усиливают карантин / УНИАН

Ужесточения карантинных мер в Украине не будет иметь того позитивного эффекта, на который рассчитывает власть, заявил эпидемиолог, глава Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин.

Как подчеркнул он в комментарии Апострофу, правительство допустило две принципиальные ошибки.

"Есть два основных фактора, на которые правительство почему-то не обращает внимания. И эти факторы риска в локдаун оставляют", - подчеркнул он.

Первым фактором он назвал работу общественного транспорта: "У нас до сих пор не навели с ним порядок. Общественный транспорт в нашей стране является одним из основных источников распространения COVID-19, особенно в час пик".

Второй фактор, по словам эпидемиолога - детские садики и школы.

"Дети не находятся в группах риска, но они являются идеальными переносчиками болезни. Когда делаешь эпидрасследование, все ведет к детским садикам и школам", - резюмировал Александрин.

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