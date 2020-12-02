"Локдаун в Украине – глупость": Гордон предупредил власть о серьезном ударе

Из-за локдауна в Украине возможна перезагрузка центральной власти, предупредил Дмитрий Гордон / Скриншот

Журналист Дмитрий Гордон полагает, что уже невозможно придумать ничего глупее, чем локдаун в Украине для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Введение локдауна в нашей стране – глупость, из-за которой возможна перезагрузка всей центральной власти, рассказал Гордон в эфире телеканала Украина 24.

По словам собеседника, перезагрузка центральной власти возможна, если она введет локдаун, а регионы откажутся его выполнять.

"...если центральная власть введет локдаун, а регионы откажутся его выполнять, смотрю на несколько ходов вперед, это может привести к перезагрузке всей центральной власти…", – заявил Гордон.

Журналист добавил, что невозможно придумать ничего глупее, чем введение локдауна в Украине.

"...Это такой удар будет по малому и среднему бизнесу, по людям, которые и так еле выживают, по бюджетам городов – они снова недоберут огромные деньги, и все это отразится опять на нас... иначе чем глупостью, если не тупостью, то введение локдауна, то карантина выходного дня, то снова локдауна я назвать не могу", – сказал Гордон.Читайте также"Локдаун не поможет​": медик озвучила сроки окончания пандемии COVID-19 в Украине​

Ранее эпидемиолог Андрей Александрин сказал, что во время новогодних праздников локдаун в Украине будет бессмысленным, поскольку обычно в праздничные дни уменьшается количество больных инфекционными заболеваниями.

Врач полагает, что новые ограничительные карантинные меры в украинском государстве можно было бы ввести до праздников.

Справка. В Украине с 11 марта начал действовать карантин для борьбы с коронавирусом. Сначала ограничительные меры были жесткими, была прекращена работа транспорта. Позже ограничительные меры смягчали.

В ноябре COVID-19 поставил ряд суточных антирекордов, и Кабмин решил пойти на ужесточение карантина. В Украине 11 ноября ввели карантин выходного дня.

После того, как заработали новые ограничительные меры, ситуация с коронавирусом не улучшилась. Премьер Денис Шмыгаль сказал, что в Украине обсуждают ужесточение карантина.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что локдаун в Украине точно будет. Данилов добавил, что новые ограничительные меры могут ввести в декабре или со 2 января.

Что такое локдаун. Локдауном в Украине называют жесткие карантинные меры.