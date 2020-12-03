​Локдаун в Украине: какие ограничения могут ввести​ на праздники

Что могут запретить во время локдауна / Reuters

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом власти планируют снова усилить карантинные ограничения и ввести локдаун в Украине.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, украинцев предупредят о локдауне за 7-10 дней до его введения.

Когда могут ввести локдаун в Украине

В правительстве считают, что усиление карантина в Украине неизбежно. Однако точной даты о его введении пока нет. В министерстве здравоохранения будут просить ввести локдаун на 2-3 недели, то есть все новогодние праздники украинцы могут "просидеть" на жестком карантине.

По итогам заседания Кабмина 2 декабря Денис Шмыгаль сообщил, что мэры городов и председатели ОГА поддерживают введение дополнительных ограничений во время новогодних мероприятий.

Читайте такжеЖесткий карантин и остановка транспорта в Украине: в Кабмине объяснили ситуацию

Так, местные власти согласны с полным запретом или частичным ограничением работы праздничных ярмарок. Почти 90% городских глав поддержали полный запрет концертов. Еще 60% представителей местной власти выступают за введение ограничений во время установления новогодней елки.

В рамках весеннего карантина в Украине запрещалось:

проведение массовых мероприятий;

работа кафе, ресторанов, ТРЦ, рынков;

работа учебных заведений;

общественный транспорт в городах работал по пропускам, было остановлено метро;

закрыто международное пассажирское сообщение, а также транспортное сообщение внутри страны;

закрыты кинотеатры, театры, спортзалы, бассейны, салоны красоты и парикмахерские;

запрещались прогулки в парках и на детских площадках, перемещение по улицам ограничивалось группами не более 2 человек.

При этом сейчас в Кабмине сообщили, что останавливать транспорт и прекращать международное пассажирское сообщение​ в Украине во время зимнего локдауна не будут.

На данный момент решение о сроках и ограничениях повторного локдауна еще не принято. Кабмин разрабатывает сбалансированный вариант усиления карантина.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля на сегодняшний день существует два возможных сценария карантинных ограничений, и отметил, что правительство "будет понимать, куда двигаться в конце декабря - начале января" только после анализа, как действовавший три недели карантин выходного дня отразились на эпидемиологической ситуации в стране.​

Читайте такжеВ Кабмине озвучили режим работы детсадов и школ на время карантина

"Первый - количество больных начнет падать, и все само решится. Но на такой вариант мы не особо надеемся. Больше - возможность управлять ситуацией: либо точечными, или тотальными ограничениями. Если угроза жизни граждан возрастет, то надо вводить локдаун и спасать десятки тысяч", - рассказал он.​

Ранее некоторые источники в Telegram-каналах сообщали, что во время локдауна в Украине будет запрещено:

ограничено посещение елки на центральной площади города;

рождественские новогодние концерты;

рождественские ярмарки разрешены только под открытым небом, без столиков для еды,

новогодние катки допускаются только на улице,

лыжные и зимние места отдыха могут работать без заведений питания и новогодних вечеринок,

елки в школах и садиках разрешены без посетителей,

спортивные мероприятия запрещены,

религиозные мероприятия запрещены,

кинотеатры, театры и музеи прекращают работу,

проведение дискотек, работа ночных клубов, мест общественного питания. В период закрытия еда приобретается на вынос.

отели, санатории, курорты - закрыты.

магазины и супермаркеты непроводовольственных товаров закрыты с 30 декабря по 14 января,

салоны красоты и парикмахерские закрыты с 30 декабря по 14 января,

учебные заведения всех уровней закрыты с 30 декабря по 14 января.

Однако, какими точно будут ограничения во время локдауна, власть пока не сообщает. При этом Денис Шмыгаль уже заявил, что определенные ограничения в Украине точно будут, и предупредил бизнес готовиться к карантину.

Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред: