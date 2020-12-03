​Локдаун в Украине: какие ограничения могут ввести​ на праздники

В случае введения локдауна в Украине карантинные ограничения будут существенно усилены.
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом власти планируют снова усилить карантинные ограничения и ввести локдаун в Украине.
По словам главы Минздрава Максима Степанова, украинцев предупредят о локдауне за 7-10 дней до его введения.
Когда могут ввести локдаун в Украине
В правительстве считают, что усиление карантина в Украине неизбежно. Однако точной даты о его введении пока нет. В министерстве здравоохранения будут просить ввести локдаун на 2-3 недели, то есть все новогодние праздники украинцы могут "просидеть" на жестком карантине.
По итогам заседания Кабмина 2 декабря Денис Шмыгаль сообщил, что мэры городов и председатели ОГА поддерживают введение дополнительных ограничений во время новогодних мероприятий.
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Так, местные власти согласны с полным запретом или частичным ограничением работы праздничных ярмарок. Почти 90% городских глав поддержали полный запрет концертов. Еще 60% представителей местной власти выступают за введение ограничений во время установления новогодней елки.
В рамках весеннего карантина в Украине запрещалось:
- проведение массовых мероприятий;
- работа кафе, ресторанов, ТРЦ, рынков;
- работа учебных заведений;
- общественный транспорт в городах работал по пропускам, было остановлено метро;
- закрыто международное пассажирское сообщение, а также транспортное сообщение внутри страны;
- закрыты кинотеатры, театры, спортзалы, бассейны, салоны красоты и парикмахерские;
- запрещались прогулки в парках и на детских площадках, перемещение по улицам ограничивалось группами не более 2 человек.
При этом сейчас в Кабмине сообщили, что останавливать транспорт и прекращать международное пассажирское сообщение в Украине во время зимнего локдауна не будут.
На данный момент решение о сроках и ограничениях повторного локдауна еще не принято. Кабмин разрабатывает сбалансированный вариант усиления карантина.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля на сегодняшний день существует два возможных сценария карантинных ограничений, и отметил, что правительство "будет понимать, куда двигаться в конце декабря - начале января" только после анализа, как действовавший три недели карантин выходного дня отразились на эпидемиологической ситуации в стране.
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"Первый - количество больных начнет падать, и все само решится. Но на такой вариант мы не особо надеемся. Больше - возможность управлять ситуацией: либо точечными, или тотальными ограничениями. Если угроза жизни граждан возрастет, то надо вводить локдаун и спасать десятки тысяч", - рассказал он.
Ранее некоторые источники в Telegram-каналах сообщали, что во время локдауна в Украине будет запрещено:
- ограничено посещение елки на центральной площади города;
- рождественские новогодние концерты;
- рождественские ярмарки разрешены только под открытым небом, без столиков для еды,
- новогодние катки допускаются только на улице,
- лыжные и зимние места отдыха могут работать без заведений питания и новогодних вечеринок,
- елки в школах и садиках разрешены без посетителей,
- спортивные мероприятия запрещены,
- религиозные мероприятия запрещены,
- кинотеатры, театры и музеи прекращают работу,
- проведение дискотек, работа ночных клубов, мест общественного питания. В период закрытия еда приобретается на вынос.
- отели, санатории, курорты - закрыты.
- магазины и супермаркеты непроводовольственных товаров закрыты с 30 декабря по 14 января,
- салоны красоты и парикмахерские закрыты с 30 декабря по 14 января,
- учебные заведения всех уровней закрыты с 30 декабря по 14 января.
Однако, какими точно будут ограничения во время локдауна, власть пока не сообщает. При этом Денис Шмыгаль уже заявил, что определенные ограничения в Украине точно будут, и предупредил бизнес готовиться к карантину.
Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Источники СМИ в Кабмине и Офисе президента говорят о том, что локдауна в Украине может и не быть – власти планируют ограничиться усиленным карантином с 2 по 23 января.
- Другие источники в правительстве ранее также утверждали, что жесткого карантина в Украине не будет до Нового года.
- Глава комитета Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявил, что в случае тотального локдауна в Украине, по всей стране закроют все объекты, кроме критической инфраструктуры. При этом работа транспорта будет существенно ограничена.