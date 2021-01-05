Локдаун в Украине: Минздрав опроверг "страшилку" насчет продажи ряда товаров

Лекарства и корма можно будет купить не онлайн, отметил глава Минздрава.
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что информация о запрете продажи в супермаркетах во время локдауна в Украине для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 лекарственных средств, ветеринарных препаратов и кормов для животных не соответствует действительности.
В локдаун в Украине можно будет купить лекарства и корма не онлайн, рассказал чиновник во время брифинга, который транслировало Министерства здравоохранения на своей странице в Facebook.
Чиновник также сказал, чем согласно постановлению Кабмина о карантине можно будет торговать с 00:00 часов пятницы, 8 января, до 00:00 часов понедельника, 25 числа.
Что не онлайн можно будет купить в локдаун 2021:
- На торговых площадках, на которых не менее 60% площади предназначены для продажи продуктов питания, можно будет купить продовольствие;
- Лекарства;
- Изделия медицинского предназначения;
- Средства гигиены;
- Средства связи;
- Ветеринарные препараты;
- Корма;
- Семена;
- Средства для защиты растений.
"Торговая деятельность другими группами товаров может происходить лишь с осуществлением адресной доставки заказов", – подчеркнул Степанов.
Ранее в Американской торговой палате в Украине сообщили, что во время локдауна в нашей стране в супермаркетах запретят продавать батарейки, бытовую химию, детские товары для обучения, одежду, а также инструменты.
Будет ли локдаун в Украине 2021
- В Украине из-за COVID-19 с 11 марта 2020 года ввели карантин. Сначала ограничительные меры были жесткими, а позже их смягчали.
- В середине осени эпидемиологическая ситуация ухудшилась, и власти решили ужесточить карантинные меры – был анонсирован локдаун.
- Кабмин решил, что более жесткие карантинные меры должны действовать с 8 января по 24 число включительно.
- С декабря суточная статистика по количеству найденных больных коронавирусом серьезно изменилась – начали ставить меньше диагнозов.
- СМИ писали, что локдаун 2021 перенесут на конец января.