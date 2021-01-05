Локдаун в Украине: Минздрав опроверг "страшилку" насчет продажи ряда товаров

Максим Степанов опроверг "страшилку" насчет продажи некоторых товаров в локдаун / Скриншот

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что информация о запрете продажи в супермаркетах во время локдауна в Украине для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 лекарственных средств, ветеринарных препаратов и кормов для животных не соответствует действительности.

В локдаун в Украине можно будет купить лекарства и корма не онлайн, рассказал чиновник во время брифинга, который транслировало Министерства здравоохранения на своей странице в Facebook.

Чиновник также сказал, чем согласно постановлению Кабмина о карантине можно будет торговать с 00:00 часов пятницы, 8 января, до 00:00 часов понедельника, 25 числа.

Что не онлайн можно будет купить в локдаун 2021:

На торговых площадках, на которых не менее 60% площади предназначены для продажи продуктов питания, можно будет купить продовольствие;

Лекарства;

Изделия медицинского предназначения;

Средства гигиены;

Средства связи;

Ветеринарные препараты;

Корма;

Семена;

Средства для защиты растений.

"Торговая деятельность другими группами товаров может происходить лишь с осуществлением адресной доставки заказов", – подчеркнул Степанов.

Ранее в Американской торговой палате в Украине сообщили, что во время локдауна в нашей стране в супермаркетах запретят продавать батарейки, бытовую химию, детские товары для обучения, одежду, а также инструменты.

Будет ли локдаун в Украине 2021