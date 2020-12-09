Локдаун в Украине необходим до Нового года, иначе всё насмарку – эпидемиолог

Эксперт пояснил, что показатели заболеваемости во время праздников и так снижаются.
Вводить локдаун в Украине имеет смысл, только если его внедрят до новогодних праздников.
Об этом заявил руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин в интервью "Когда вакцина доедет до Украины, она уже может стать опасной".
"А то, что у нас хотят ввести локдаун на Новый год – это бессмысленно. Потому что, если посмотреть в динамике по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, то на новогодние праздники заболеваемость и так падает. Поэтому введение локдауна – это просто политический популизм, который дополнительно будет убивать малый бизнес. Вот и все", – рассказал Александрин Главреду.
Эксперт пояснил, что показатели заболеваемости во время праздников и так снижаются, потому что люди меньше пользуются общественным транспортом, меньше ходят в общественные места или в большие коллективы на работу. При этом они общаются со своим близким окружением – своими близкими, родственниками, друзьями.
"Точно такие же действия они будут выполнять и на жестком локдауне", – резюмировал эпидемиолог.
Локдаун в Украине: последние новости
- Локдаун в Украине введут после праздников – с 8 по 25 января 2021. Это следует из проекта постановления правительства. Эти даты подтвердил и нардеп Алексей Гончаренко.
- Сам карантин в Украине, который продлили до 31 декабря, продолжат теперь уже до 28 февраля 2021 года.
- Коронавирус 2020 в Украине диагностировали еще у 12 585 человек. По состоянию на 9 декабря, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 845 343 человека.