Локдаун в Украине необходим до Нового года, иначе всё насмарку – эпидемиолог

Локдаун в Украине - почему он не поможет на новогодние праздники 2021 / УНИАН

Вводить локдаун в Украине имеет смысл, только если его внедрят до новогодних праздников.

Об этом заявил руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин в интервью "Когда вакцина доедет до Украины, она уже может стать опасной".

"А то, что у нас хотят ввести локдаун на Новый год – это бессмысленно. Потому что, если посмотреть в динамике по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, то на новогодние праздники заболеваемость и так падает. Поэтому введение локдауна – это просто политический популизм, который дополнительно будет убивать малый бизнес. Вот и все", – рассказал Александрин Главреду.

Эксперт пояснил, что показатели заболеваемости во время праздников и так снижаются, потому что люди меньше пользуются общественным транспортом, меньше ходят в общественные места или в большие коллективы на работу. При этом они общаются со своим близким окружением – своими близкими, родственниками, друзьями.

"Точно такие же действия они будут выполнять и на жестком локдауне", – резюмировал эпидемиолог.

Локдаун в Украине: последние новости