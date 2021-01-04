Локдаун в Украине перенесут – СМИ узнали сроки

Карантин в Украине ужесточат немного позже, выяснили журналисты.
Локдаун в Украине может не начаться в пятницу, 8 января, – ужесточение карантина для борьбы с коронавирусом COVID-19 перенесут.
В понедельник, 4 января, во время селекторного совещания с участием президента Владимира Зеленского предварительно решили перенести локдаун на конец января, сообщает Telegram-канал Легитимный со ссылкой на источник в Офисе президента.
По словам собеседника, если запланированное ужесточение карантина не перенесут – нашей стране придется вводить еще один локдаун в феврале.
"…в феврале, когда начнется третья волна (COVID-19 – Ред.), придется снова вводить локдаун, а это будет сделать очень сложно и почти нереально. В итоге этот трек станет "критическим" и антихайповым для власти, которая получит волну критики от всех", – отмечается в материале.
Когда локдаун в Украине – что нужно знать
- В нашей стране из-за коронавируса с 11 марта 2020 года ввели карантин. Сначала ограничительные меры были жесткими, а позже их смягчали.
- В середине осени эпидемиологическая ситуация ухудшилась, и власти решили ужесточить карантинные меры – был анонсирован локдаун.
- Кабмин решил, что локдаун 2021 должен действовать с 8 января по 24 число включительно.
- С декабря в Украине серьезно уменьшилось количество людей, у которых диагностирован COVID-19.