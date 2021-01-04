Локдаун в Украине перенесут – СМИ узнали сроки

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Локдаун в Украине может не начаться в пятницу, 8 января, – ужесточение карантина для борьбы с коронавирусом COVID-19 перенесут.

В понедельник, 4 января, во время селекторного совещания с участием президента Владимира Зеленского предварительно решили перенести локдаун на конец января, сообщает Telegram-канал Легитимный со ссылкой на источник в Офисе президента.

По словам собеседника, если запланированное ужесточение карантина не перенесут – нашей стране придется вводить еще один локдаун в феврале.

"…в феврале, когда начнется третья волна (COVID-19 – Ред.), придется снова вводить локдаун, а это будет сделать очень сложно и почти нереально. В итоге этот трек станет "критическим" и антихайповым для власти, которая получит волну критики от всех", – отмечается в материале.

Когда локдаун в Украине – что нужно знать