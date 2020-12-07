Локдаун в Украине: появились новые детали введения жесткого карантина

Зеленский примет решение по локдауну 8 декабря / president.gov.ua

В Украине планируют ввести жесткий карантин из-за эпидемии коронавируса сразу после Нового года.

Как пишет Telegram-канал Легитимный со ссылкой на свои источники в Офисе президента, глава государства ​Владимир Зеленский во вторник, 8 декабря, соберет совещание, во время которого будет решаться вопрос с локдауном в Украине.

Отмечается, что на нем планируют определиться усиливать ли карантин со 2 января.

Как сообщают источники, планируется три сценария развития событий.

Первый – отложить заявление на неделю и подождать, возможно локдаун удастся отложить или вообще не вводить.

– отложить заявление на неделю и подождать, возможно локдаун удастся отложить или вообще не вводить. Второй – заявить о подготовке, но с возможным переносом на более позднюю дату.

– заявить о подготовке, но с возможным переносом на более позднюю дату. Третий – заявить сразу о введении локдауна 2 января.

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