Локдаун в Украине: появились новые детали введения жесткого карантина

Зеленский намерен решить вопрос с локдауном в Украине во вторник.
В Украине планируют ввести жесткий карантин из-за эпидемии коронавируса сразу после Нового года.
Как пишет Telegram-канал Легитимный со ссылкой на свои источники в Офисе президента, глава государства Владимир Зеленский во вторник, 8 декабря, соберет совещание, во время которого будет решаться вопрос с локдауном в Украине.
Отмечается, что на нем планируют определиться усиливать ли карантин со 2 января.
Как сообщают источники, планируется три сценария развития событий.
- Первый – отложить заявление на неделю и подождать, возможно локдаун удастся отложить или вообще не вводить.
- Второй – заявить о подготовке, но с возможным переносом на более позднюю дату.
- Третий – заявить сразу о введении локдауна 2 января.
Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- На данный момент и до 31 декабря 2020 года на территории страны действует общенациональный карантин. Государство живет по правилам ограничений оранжевой эпидемиологической зоны.
- 1 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что тотальный локдаун в Украине будет с вероятностью 100%. Чиновник не исключал введения усиленного карантина либо в декабре, либо со 2 января.
- По данным СМИ, власти не планируют ужесточать карантин до Нового года. Однако в январе в стране могут ввести тотальный локдаун со 2 по 23 января.
- 4 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что уже в январе его ведомство будет рекомендовать Кабмину усилить карантин на 3 недели.
Автор: Мария Тупик