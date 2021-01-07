Локдаун в Украине с 8 января: как изменится работа транспорта

Локдаун в Украине не предусматривает остановки работы общественного транспорта / УНИАН

Во время усиленного карантина в Украине пассажирские перевозки останавливать не будут. Водителям можно будет перевозить пассажиров только исходя из количества мест для сидений. Международное сообщение также ограничивать не планируют.

Согласно опубликованному правительством 7 января постановления Кабмина от 9 декабря 2020 года, общественный транспорт в стране продолжит свою работу без серьезных изменений.

Читайте такжеОстановка транспорта и тотальный локдаун: в Раде объяснили инициативуКак заявлял министр инфраструктуры Владислав Криклий в декабре в своем Telegram-канале, общественные перевозки полностью останавливать не будут.

Правила работы транспорта при локдауне в январе

Автомобильный транспорт, маршрутки, троллейбусы, трамваи и поезда будут перевозить пассажиров согласно количеству мест для сидения. Это правило касается всех пассажирских перевозок по стране.

Авиаперелеты внутри страны ограничены не будут. Перед отправлением за границу следует узнать условия въезда и выезда в страну, куда направляются пассажиры

Метро будет работать без ограничений

Карантин в Украине