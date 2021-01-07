Локдаун в Украине с 8 января: как изменится работа транспорта

Транспорт на период локдауна будет работать лишь с некоторыми ограничениями.
Во время усиленного карантина в Украине пассажирские перевозки останавливать не будут. Водителям можно будет перевозить пассажиров только исходя из количества мест для сидений. Международное сообщение также ограничивать не планируют.
Согласно опубликованному правительством 7 января постановления Кабмина от 9 декабря 2020 года, общественный транспорт в стране продолжит свою работу без серьезных изменений.
Читайте такжеОстановка транспорта и тотальный локдаун: в Раде объяснили инициативуКак заявлял министр инфраструктуры Владислав Криклий в декабре в своем Telegram-канале, общественные перевозки полностью останавливать не будут.
Правила работы транспорта при локдауне в январе
- Автомобильный транспорт, маршрутки, троллейбусы, трамваи и поезда будут перевозить пассажиров согласно количеству мест для сидения. Это правило касается всех пассажирских перевозок по стране.
- Авиаперелеты внутри страны ограничены не будут. Перед отправлением за границу следует узнать условия въезда и выезда в страну, куда направляются пассажиры
- Метро будет работать без ограничений
Карантин в Украине
- Кабинет министров 9 декабря принял решение о запуске жестких карантинных ограничений в Украине на период с 8 по 24 января. Такие меры связаны с попыткой не допустить начала второй волны коронавирусной эпидемии в стране.
- 7 января на совещании в Офисе президента уточнили, что несмотря на различную информацию власти не рассматривают возможность переноса усиленного карантина в Украине в январе.
- По итогам совещания во главе с президентом Владимиром Зеленским было объявлено о том, что новый карантин в стране начнет действовать по плану – с 8 по 24 января.
Автор: Андрей Ганжа