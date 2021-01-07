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Локдаун в Украине с 8 января: как изменится работа транспорта

7 января 2021, 20:30

Транспорт на период локдауна будет работать лишь с некоторыми ограничениями.

транспорт,карантин
Локдаун в Украине не предусматривает остановки работы общественного транспорта / УНИАН

Во время усиленного карантина в Украине пассажирские перевозки останавливать не будут. Водителям можно будет перевозить пассажиров только исходя из количества мест для сидений. Международное сообщение также ограничивать не планируют.

Согласно опубликованному правительством 7 января постановления Кабмина от 9 декабря 2020 года, общественный транспорт в стране продолжит свою работу без серьезных изменений.

Читайте такжеОстановка транспорта и тотальный локдаун: в Раде объяснили инициативуКак заявлял министр инфраструктуры Владислав Криклий в декабре в своем Telegram-канале, общественные перевозки полностью останавливать не будут.

Правила работы транспорта при локдауне в январе

  • Автомобильный транспорт, маршрутки, троллейбусы, трамваи и поезда будут перевозить пассажиров согласно количеству мест для сидения. Это правило касается всех пассажирских перевозок по стране.
  • Авиаперелеты внутри страны ограничены не будут. Перед отправлением за границу следует узнать условия въезда и выезда в страну, куда направляются пассажиры
  • Метро будет работать без ограничений

Карантин в Украине

общественный транспорт новости Украины карантин в Украине
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