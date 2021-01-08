Локдаун в Украине: в Киеве супермаркеты продолжают продавать запрещенные товары

После 8 января в супермаркетах можно приобрести запрещенные Кабмином товары для продажи / Роман Малко /Facebook

В связи с введением жесткого карантина в Украине, который продлится с 8 по 24 января, в супермаркетах запретили ряд товаров. Однако как выяснили журналисты и пользователи социальных сетей, ряд супермаркетов не соблюдает требований Кабмина.

Согласно постановлению правительства от 9 декабря, опубликованному 7 января 2021 года и учитывающему изменения, принятые в ходе внеочередного заседания правительства 5 января, во время усиленного карантина в Украине в январе разрешена продажа следующих товаров:

продукты питания

товары личной гигиены

бытовая химия

средства связи

печатная пресса

корм для животных

лекарственные средства

изделия медицинского назначения

семена

средства для защиты растений

Другие группы товаров продавать запрещено.

В частности, журналисты издания Страна утверждают, что в супермаркетах Novus по улице Георгий Кирпы, 5 и в супермаркете Billa требования властей нарушаются. Продаются все товары, которые попали под запрет. На вопрос корреспондента о том, можно ли приобрести тетради, лампочки колготы и другие товары, консультант магазина дала положительный ответ.

/ Страна.UA

Также отмечается, что в супермаркете Фора, который находится по адресу ул. Геннадия Воробьева, 11, также продаются товары, реализация которых во время усиленного карантина запрещена. Среди них детские игрушки, маркеры, новогодние игрушки, ручки и тетради.

/ Страна.UA

Фотограф Ян Доброносов опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook видео о том, как в одном из супермаркетов АТБ можно приобрести шариковые ручки. Кроме того, в магазине нет проблем с покупкой и стирального порошка.

В Мегамаркете и Пчелке, уверяют в Facebook, на полках продовольственных товаров в связи с усилением профилактических мероприятий, изменений нет.

"Это только в АТБ? Сегодня была в Мегамаркете и Пчёлке, там все как обычно", - написала Marianna Koliada.

Также в Сети пишут, что товары, попавшие под запрет, продаются и в Сильпо.

"Была утром в сильпо, все отделы магазина открыты! Не нагоняйте панику, там где не надо! Если что - мой ответ не о целесообразности и тупости локдауна, а о том, что лампочки, носки, порошок и т п сегодня в сильпо продаются", - отмечает пользователь Ketrin Skoczelias.

В соцсети негодуют из-за запретов продажи товаров на период локдауна.

"Вы же понимаете, что корона тут уже не причём. Просто доводят до раскола в обществе, и на фоне деребанят деньги! Пора! Один за всех и...!!; Боже мой, какой бренд. Как можно в одном и том же магазине, запрещать продавать некоторые виды товаров. Они, что заразнее, чем все остальные? Вот это, б*я.., власть. нарочно не придумаешь; Будто в носках и лампочках, что на прилавках, живёт Covid-19. Интересно, по каким критериям выбирали товары, которыми нельзя торговать? Претензий к магазинам нет. Претензии только к тем, кто это постановление принял (не будем показывать пальцем) Это самый настоящий лохдаун. Придя уже в магазин ты не сможешь купить то что тебе нужно из- за еб...нутых мудаков которые вовсе не ходят по магазинами и не живут простой жизнью ибо такой маразм только такие могут воплотить. Если сломался кран или сгорела лампочка, то что делать, вызывать земуд*ков которые это придумали!?" – подчеркивают в Сети.Читайте также"Корона сидит на избранных полках": из-за локдауна в супермаркетах не продают ряд товаров

Локдаун в Украине