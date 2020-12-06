​Локдаун в Украине: в Минздраве рассказали, к чему готовиться украинцам

Какие ограничения ждут украинцев во время локдауна / УНИАН

Локдаун в Украине планируют ввести в январе 2021 года из-за стремительного распространения коронавируса COVID-19. По словам заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко​, решение о сроках жесткого карантина и его условиях Кабмин должен принять во время своего заседания 9 декабря.

"Решение будет в среду с конкретной датой. Рассматриваются три возможные даты, все это - начало января", - сказал Виктор Ляшко, пишет Украинская правда.

Во время карантина в Украине будет разрешена работа:

горнолыжных курортов (рестораны и бани на горнолыжных курортах будут закрыты);

гостиниц возле горнолыжных курортов (будет разрешено обеспечивать постояльцев завтраками);

церкви (один посетитель на 5 кв. м);

общественный транспорт будет работать с ограничениями;

продуктовые магазины;

аптеки;

АЗС;

заведениям питания позволят работать на доставку и выдачу заказов.

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Что будет закрыто во время локдауна в Украине:

госструктуры;

школы;

детсады;

спортзалы, фитнес-центры;

рестораны, кафе, развлекательные заведения;

ТРЦ.

Ляшко сообщил, что перечень ограничений на данный момент пока предварительные. При этом в Минздраве надеяться, что трехнедельный карантин в январе позволит снизить количество ежедневных больных примерно до 6-8 тысяч в день.​

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