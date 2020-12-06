​Локдаун в Украине: в Минздраве рассказали, к чему готовиться украинцам

По прогнозам МОЗ, трехнедельный карантин в январе позволит снизить заболеваемость COVID-19.
Локдаун в Украине планируют ввести в январе 2021 года из-за стремительного распространения коронавируса COVID-19. По словам заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, решение о сроках жесткого карантина и его условиях Кабмин должен принять во время своего заседания 9 декабря.
"Решение будет в среду с конкретной датой. Рассматриваются три возможные даты, все это - начало января", - сказал Виктор Ляшко, пишет Украинская правда.
Во время карантина в Украине будет разрешена работа:
- горнолыжных курортов (рестораны и бани на горнолыжных курортах будут закрыты);
- гостиниц возле горнолыжных курортов (будет разрешено обеспечивать постояльцев завтраками);
- церкви (один посетитель на 5 кв. м);
- общественный транспорт будет работать с ограничениями;
- продуктовые магазины;
- аптеки;
- АЗС;
- заведениям питания позволят работать на доставку и выдачу заказов.
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Что будет закрыто во время локдауна в Украине:
- госструктуры;
- школы;
- детсады;
- спортзалы, фитнес-центры;
- рестораны, кафе, развлекательные заведения;
- ТРЦ.
Ляшко сообщил, что перечень ограничений на данный момент пока предварительные. При этом в Минздраве надеяться, что трехнедельный карантин в январе позволит снизить количество ежедневных больных примерно до 6-8 тысяч в день.
Локдаун в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- На территории страны продолжает действовать общенациональный карантин. Противоэпидемиологические меры продлятся до 31 декабря 2020 года.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов 1 декабря заявлял, что введение тотального карантина в Украине – вопрос решенный. Теперь осталось установить, когда он будет введен: либо в декабре, либо уже со 2 января.
- По данным источников СМИ во власти, правительство не планирует усиливать карантин до Нового года. В январе жесткие карантинные мероприятия могут запустить с 2 по 23 января.
- Глава Минздрава Максим Степанов 4 декабря рассказал, что уже в январе министерство порекомендует Кабмину ввести тотальный карантин сроком на 3 недели.