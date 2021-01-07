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Локдаун в Украине: в Минздраве рассказали о новых запретах с 8 января

7 января 2021, 23:11

Ляшко рассказал о новых запретах во время локдауна и что будет разрешено.

В Украине ввели карантин с 8 января / УНИАН

В Украине с 8 по 24 января ужесточают карантин из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом. По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, во время локдауна будут действовать дополнительные ограничения, которые коснутся многих сфер.

Он отметил, что в вопросе усиления карантинных правил, когда "стоит вопрос жизни людей", правительство будет действовать "безапелляционно", ведь "эпидемиологическая составляющая всегда превалирует над экономической".

Что запрещено в Украине с 8 по 24 января

  • Посещение любых заведений образования, кроме детских садиков
  • Работа кафе, ресторанов и баров (кроме доставки и работы на вынос)
  • Работа ТРЦ (кроме работы в них некоторых субъектов хозяйствования)
  • Прием посетителей в заведениях культуры и проведение культурных массовых мероприятий
  • Посещение спортивных залов, бассейнов и фитнес-центров
  • Работа субъектов хозяйствования в сфере торгового и бытового обслуживания (кроме некоторых исключений)
  • Работа непродовольственных рынков (продовольственные будут работать с ограничениями).

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Что разрешается в период с 8 по 24 января

  • Работа общественного транспорта, межгородское и международное авто-, авиа- и ж/д сообщения
  • Торговля продовольственными товарами
  • Торговля медпрепаратами, лекарствами, работа ветеринарных клиник
  • Торговля средствами гигиены, бытовой химией и прессой
  • Техобслуживание и ремонт авто, работа АЗС (кроме зон питания)
  • Работа финансовых учреждений (банков)
  • Работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи)
  • Отели останутся открытыми (зоны общественного питания в них будут работать только с 6:00 до 11:00)
  • Спортивные мероприятия профессиональных клубов (только без зрителей).

Ляшко также призвал не пренебрегать серьезность коронавирусной опасности и напомнил о традиционном росте количества случаев гриппа и гриппоподобных заболеваний с середины января в Украине, что в условиях пандемии COVID-19 значительно увеличит нагрузку на систему здравоохранения.

Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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