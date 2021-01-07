Локдаун в Украине: в Минздраве рассказали о новых запретах с 8 января

Ляшко рассказал о новых запретах во время локдауна и что будет разрешено.
В Украине с 8 по 24 января ужесточают карантин из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом. По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, во время локдауна будут действовать дополнительные ограничения, которые коснутся многих сфер.
Он отметил, что в вопросе усиления карантинных правил, когда "стоит вопрос жизни людей", правительство будет действовать "безапелляционно", ведь "эпидемиологическая составляющая всегда превалирует над экономической".
Что запрещено в Украине с 8 по 24 января
- Посещение любых заведений образования, кроме детских садиков
- Работа кафе, ресторанов и баров (кроме доставки и работы на вынос)
- Работа ТРЦ (кроме работы в них некоторых субъектов хозяйствования)
- Прием посетителей в заведениях культуры и проведение культурных массовых мероприятий
- Посещение спортивных залов, бассейнов и фитнес-центров
- Работа субъектов хозяйствования в сфере торгового и бытового обслуживания (кроме некоторых исключений)
- Работа непродовольственных рынков (продовольственные будут работать с ограничениями).
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Что разрешается в период с 8 по 24 января
- Работа общественного транспорта, межгородское и международное авто-, авиа- и ж/д сообщения
- Торговля продовольственными товарами
- Торговля медпрепаратами, лекарствами, работа ветеринарных клиник
- Торговля средствами гигиены, бытовой химией и прессой
- Техобслуживание и ремонт авто, работа АЗС (кроме зон питания)
- Работа финансовых учреждений (банков)
- Работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи)
- Отели останутся открытыми (зоны общественного питания в них будут работать только с 6:00 до 11:00)
- Спортивные мероприятия профессиональных клубов (только без зрителей).
Ляшко также призвал не пренебрегать серьезность коронавирусной опасности и напомнил о традиционном росте количества случаев гриппа и гриппоподобных заболеваний с середины января в Украине, что в условиях пандемии COVID-19 значительно увеличит нагрузку на систему здравоохранения.
Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Кабинет министров 9 декабря принял решение о запуске жестких карантинных ограничений в Украине на период с 8 по 24 января. Такие меры связаны с попыткой не допустить начала второй волны коронавирусной эпидемии в стране.
- 7 января на совещании в Офисе президента уточнили, что несмотря на различную информацию власти не рассматривают возможность переноса усиленного карантина в Украине в январе.
- По итогам совещания во главе с президентом Владимиром Зеленским было объявлено о том, что новый карантин в стране начнет действовать по плану – с 8 по 24 января.