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Локдаун в Украине: в Раде заявили о достижении

14 января 2021, 21:59

По словам Радуцкого, ситуация с коронавирусом и тяжелыми больными так и не улучшилась.

Радуцкий рассказал о пользе локдауна / УНИАН

Народный депутат и глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал о эффективности локдауна.

По его словам, пока рано оценивать локдаун, как и его пользу и заявил, что в будущем нужно учесть два фактора: госпитализации и тяжелые случаи, а не только количество заболевших за сутки.

Радуцкий напомнил, что жесткие ограничения в стране действуют только шесть дней.

"Пока рано делать выводы, По данным Минздрава, страна вышла на плато – последние недели количество новых больных меньше тех, кто выздоровел. Это уже можно считать положительным достижением", – сказал Радуцкий, передает Сегодня.

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Нардеп подчеркнул, что ситуация с коронавирусом и тяжелыми больными так и не улучшилась.

"Количество госпитализаций и тяжелых случаев не сокращается и держится примерно на одном уровне. Уже несколько месяцев ежесуточно 1500-2000 украинцев доставляют в больницы. Именно эти два фактора нужно учитывать, оценивая необходимость в усиленных карантинных ограничениях", – сказал он.

Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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