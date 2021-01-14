Локдаун в Украине: в Раде заявили о достижении

По словам Радуцкого, ситуация с коронавирусом и тяжелыми больными так и не улучшилась.
Народный депутат и глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал о эффективности локдауна.
По его словам, пока рано оценивать локдаун, как и его пользу и заявил, что в будущем нужно учесть два фактора: госпитализации и тяжелые случаи, а не только количество заболевших за сутки.
Радуцкий напомнил, что жесткие ограничения в стране действуют только шесть дней.
"Пока рано делать выводы, По данным Минздрава, страна вышла на плато – последние недели количество новых больных меньше тех, кто выздоровел. Это уже можно считать положительным достижением", – сказал Радуцкий, передает Сегодня.
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Нардеп подчеркнул, что ситуация с коронавирусом и тяжелыми больными так и не улучшилась.
"Количество госпитализаций и тяжелых случаев не сокращается и держится примерно на одном уровне. Уже несколько месяцев ежесуточно 1500-2000 украинцев доставляют в больницы. Именно эти два фактора нужно учитывать, оценивая необходимость в усиленных карантинных ограничениях", – сказал он.
Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- На территории Украины с 8 по 24 января действует усиленный карантин. Решение о запуске противоэпидемиологических мер было принято Кабмином 9 декабря 2020 года в связи с планами по предотвращению начала второй волны COVID-19 в стране.
- Согласно правилам карантина, в Украине на этот период действует ряд запретов.
- 9 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине с 8 января введен не локдаун, а усиленные карантинные ограничения.
- Михаил Радуцкий заявил, что после окончания в Украине "зимнего" карантина, власти собираются вернуть адаптивный карантин.