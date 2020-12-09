Локдаун в Украине введут после праздников: документ

Сам карантин в Украине, который продлили до 31 декабря, продолжат теперь уже до 28 февраля 2021 года.
Кабмин предлагает ввести локдаун в Украине с 8 по 25 января 2021. На данный момент продолжается обсуждение, окончательное решение примут во второй половине дня.
Это следует из проекта постановления правительства, который обнародовал LB.ua. Эти даты у себя в Телеграм-канале подтвердил и нардеп Алексей Гончаренко.
Сам карантин в Украине, который продлили до 31 декабря, продолжат теперь уже до 28 февраля 2021 года.
Во время локдауна запрещается работа:
- учебных заведений, кроме специальных заведений и учреждений дошкольного образования;
- кафе, баров, ресторанов – кроме общепита в аэропортах работы на вынос и доставку. Рестораны в отелях будут работать с 06:00 до 23:00, разрешена доставка в гостиничный номера;
- рынков – как продовольственных и непродовольственных;
- торгово-развлекательных центров, кроме магазинов с товарами первой необходимости;
- заведениях развлекательной деятельности (учреждений культуры, салонов красоты, фитнес-залов, бассейнов), под запретом все массовые мероприятия, кроме официальных спортивных и т.д.
К товарам и услугам первой необходимости в правительстве отнесли:
- продукты питания и корма, лекарственные средства и изделия медицинского назначения, средства связи и средства гигиены, ветеринарные препараты;
- горючее;
- финансовые и почтовые услуги;
- медицинская и ветеринарная практики;
- работа автозаправочных комплексов (без зон питания), также услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств;
- парикмахерские и салоны красоты по предварительной записи.
Всем остальным предприятиям предлагается работать путем адресной доставки заказов.
Работников, если есть такая возможность, рекомендуется перевести на удаленку – с 11 января по 21 января.
При этом останавливать работу транспорта правительство не намерено. Тут будут действовать стандартные карантинные правила: проезд только на сидячих местах, в масках и т.д.
Локдаун в Украине: последние новости
- Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов не подтвердил информацию, что локдаун в Украине будет введен со 2 января 2021 года. Также министр озвучил, что на данный момент известно о локдауне.
- Источники в Кабмине и Офисе президента 3 декабря сообщали, что власти планируют ввести жесткий карантин в Украине со 2 по 21 января. Однако существенно ограничивать работу общественного транспорта, как это было весной, правительство не собирается.