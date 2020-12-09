Локдаун в Украине введут после праздников: документ

Локдаун в Украине - опубликован документ с датами и запретами / Фото Reuters

Кабмин предлагает ввести локдаун в Украине с 8 по 25 января 2021. На данный момент продолжается обсуждение, окончательное решение примут во второй половине дня.

Это следует из проекта постановления правительства, который обнародовал LB.ua. Эти даты у себя в Телеграм-канале подтвердил и нардеп Алексей Гончаренко.

Сам карантин в Украине, который продлили до 31 декабря, продолжат теперь уже до 28 февраля 2021 года.

Во время локдауна запрещается работа:

учебных заведений, кроме специальных заведений и учреждений дошкольного образования;

кафе, баров, ресторанов – кроме общепита в аэропортах работы на вынос и доставку. Рестораны в отелях будут работать с 06:00 до 23:00, разрешена доставка в гостиничный номера;

рынков – как продовольственных и непродовольственных;

торгово-развлекательных центров, кроме магазинов с товарами первой необходимости;

заведениях развлекательной деятельности (учреждений культуры, салонов красоты, фитнес-залов, бассейнов), под запретом все массовые мероприятия, кроме официальных спортивных и т.д.

К товарам и услугам первой необходимости в правительстве отнесли:

продукты питания и корма, лекарственные средства и изделия медицинского назначения, средства связи и средства гигиены, ветеринарные препараты;

горючее;

финансовые и почтовые услуги;

медицинская и ветеринарная практики;

работа автозаправочных комплексов (без зон питания), также услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств;

парикмахерские и салоны красоты по предварительной записи.

Всем остальным предприятиям предлагается работать путем адресной доставки заказов.

Работников, если есть такая возможность, рекомендуется перевести на удаленку – с 11 января по 21 января.

При этом останавливать работу транспорта правительство не намерено. Тут будут действовать стандартные карантинные правила: проезд только на сидячих местах, в масках и т.д.

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