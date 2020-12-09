Локдаун в Украине введут с начала января: Шмыгаль назвал даты

В Украине карантин ужесточат с 8 по 24 января, сказал премьер / УНИАН

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что карантин в Украине для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 усилят с 8 января.

Усиленные карантинные ограничения – локдаун – будут действовать до 24 января включительно, заявил чиновник во время заседания правительства, которое транслирует YouTube-канал КабМін.

Глава Кабмина назвал новые ограничения зимними каникулами ради безопасности.

"До конца года осталось три недели, и на этот период правительство решило не вводить жесткий карантин, медицинская система, по данным Министерства здравоохранения, выдерживает то количество больных, которое есть на сегодня", – заявил Шмыгаль.

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