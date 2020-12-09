Локдаун в Украине введут с начала января: Шмыгаль назвал даты

В Украине локдаун продлится почти до конца января, сообщил премьер.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что карантин в Украине для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 усилят с 8 января.
Усиленные карантинные ограничения – локдаун – будут действовать до 24 января включительно, заявил чиновник во время заседания правительства, которое транслирует YouTube-канал КабМін.
Глава Кабмина назвал новые ограничения зимними каникулами ради безопасности.
"До конца года осталось три недели, и на этот период правительство решило не вводить жесткий карантин, медицинская система, по данным Министерства здравоохранения, выдерживает то количество больных, которое есть на сегодня", – заявил Шмыгаль.
Карантин в Украине – что нужно знать
- В нашей стране из-за COVID-19 карантин ввели с 11 марта. Сначала карантинные ограничение были жесткими, а позже их смягчали.
- В октябре Кабмин решил, что карантин должен действовать до конца текущего года.
- Позже в Украине ухудшилась эпидемиологическая ситуация, и власти решили ужесточить карантинные меры – был анонсирован локдаун.
- По состоянию на утро 9 декабря в стране коронавирус диагностирован у 845 343 человек, скончались 14 204 человека, а выздоровели 451 118 пациентов. За сутки COVID-19 нашли у 12 585 человек.
Автор: Екатерина Присяжнюк