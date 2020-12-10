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Локдаун в январе: в метро Киева назвали условия работы

10 декабря 2020, 11:26
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В метро проводят усиленную дезинфекцию пассажирских зон и подвижного состава.

Метро
В метро Киева рассказали о работе во время карантина / УНИАН

В Киевском метрополитене прокомментировали работу во время локдауна, который анонсирован с 8 по 24 января.

Об этом начальник КП Киевский метрополитен Виктор Брагинский написал в Facebook.

"Метрополитен будет работать во время карантина зимних каникул. Однако призываю пользоваться общественным транспортом - как наземным, так и подземным - по реальной необходимости", - отметил он.

Брагинский подчеркнул, что метрополитен проводит усиленную дезинфекцию пассажирских зон и подвижного состава, однако граждане также должны придерживаться санитарных требований.

"Вместе с тем важным является соблюдение простых правил - носить маску и мыть руки после улицы. Останьтесь дома, если почувствовали признаки болезни. Не стоит подвергать опасности других людей", - добавил Брагинский.

Локдаун в Украине:

  • Кабинет министров принял решение о введении карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.
  • Карантин будет длиться с 00:00 8 января до 00:00 25 января.
  • Предусмотрено ограничение деятельности: учреждений культуры (проведение концертов, спектаклей, выставок, кинотеатров);
  • развлекательных заведений и любых развлекательных мероприятий (дискотек, ночных клубов, в том числе аренда помещений под любые корпоративы);
  • учебных заведений (школы и университеты), кроме детсадов; всех средств размещения, кроме гостиниц и учреждений реабилитации.
  • Также запрещена работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов (кроме занятий на улице и профессиональных команд), однако разрешены профессиональные спортивные мероприятия без зрителей.
  • Заведения питания будут работать только на вынос или с доставкой, а салоны красоты - только по предварительной записи, не дожидаясь внутри.
  • Государственные и коммунальные учреждения переводятся на дистанционную работу и учебу.
  • Также будет запрещено функционирование рождественских ярмарок после 8 января.
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