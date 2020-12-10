Локдаун в январе: в метро Киева назвали условия работы

В метро Киева рассказали о работе во время карантина / УНИАН

В Киевском метрополитене прокомментировали работу во время локдауна, который анонсирован с 8 по 24 января.

Об этом начальник КП Киевский метрополитен Виктор Брагинский написал в Facebook.

"Метрополитен будет работать во время карантина зимних каникул. Однако призываю пользоваться общественным транспортом - как наземным, так и подземным - по реальной необходимости", - отметил он.

Брагинский подчеркнул, что метрополитен проводит усиленную дезинфекцию пассажирских зон и подвижного состава, однако граждане также должны придерживаться санитарных требований.

"Вместе с тем важным является соблюдение простых правил - носить маску и мыть руки после улицы. Останьтесь дома, если почувствовали признаки болезни. Не стоит подвергать опасности других людей", - добавил Брагинский.

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