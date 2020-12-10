Локдаун в январе: в метро Киева назвали условия работы

В метро проводят усиленную дезинфекцию пассажирских зон и подвижного состава.
В Киевском метрополитене прокомментировали работу во время локдауна, который анонсирован с 8 по 24 января.
Об этом начальник КП Киевский метрополитен Виктор Брагинский написал в Facebook.
"Метрополитен будет работать во время карантина зимних каникул. Однако призываю пользоваться общественным транспортом - как наземным, так и подземным - по реальной необходимости", - отметил он.
Брагинский подчеркнул, что метрополитен проводит усиленную дезинфекцию пассажирских зон и подвижного состава, однако граждане также должны придерживаться санитарных требований.
"Вместе с тем важным является соблюдение простых правил - носить маску и мыть руки после улицы. Останьтесь дома, если почувствовали признаки болезни. Не стоит подвергать опасности других людей", - добавил Брагинский.
Локдаун в Украине:
- Кабинет министров принял решение о введении карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.
- Карантин будет длиться с 00:00 8 января до 00:00 25 января.
- Предусмотрено ограничение деятельности: учреждений культуры (проведение концертов, спектаклей, выставок, кинотеатров);
- развлекательных заведений и любых развлекательных мероприятий (дискотек, ночных клубов, в том числе аренда помещений под любые корпоративы);
- учебных заведений (школы и университеты), кроме детсадов; всех средств размещения, кроме гостиниц и учреждений реабилитации.
- Также запрещена работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов (кроме занятий на улице и профессиональных команд), однако разрешены профессиональные спортивные мероприятия без зрителей.
- Заведения питания будут работать только на вынос или с доставкой, а салоны красоты - только по предварительной записи, не дожидаясь внутри.
- Государственные и коммунальные учреждения переводятся на дистанционную работу и учебу.
- Также будет запрещено функционирование рождественских ярмарок после 8 января.