Локдаун в январе: в Укрзализныце объяснили, как будут курсировать поезда

Пассажирам напомнили о соблюдении масочного режима.
С 8 по 24 января в Украине будут действовать усиленные карантинные ограничения. Автомобильный транспорт, маршрутки, троллейбусы, трамваи и поезда будут перевозить пассажиров согласно количеству мест для сидения. Это правило касается всех пассажирских перевозок по стране.
В пресс-службе Укрзализныци заявили, что обеспечат курсирование поездов дальнего и пригородного сообщения.
Отмечается, что локдаун не повлияет на курсирование поездов, но пассажирам в очередной раз напомнили о соблюдении масочного режима.
"Укрзализныця обеспечит все противоэпидемические меры безопасности пассажиров во время путешествий. Призываем пассажиров соблюдать обязательный масочный режим во время путешествий и пользоваться антисептиком", - говорится в сообщении.
Напомним:
- Авиаперелеты внутри страны ограничены не будут. Перед отправлением за границу следует узнать условия въезда и выезда в страну, куда направляются пассажиры.
- Метро будет работать без ограничений.
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Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на утро пятницы, 8 января, коронавирус в Украине заразил всего 1 105 169 человек.
- За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 5 676 украинцев.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (438), Николаевской (418), Донецкой (384), Днепропетровской (376) и Киевской (371) областях.