Локдаун в январе: в Укрзализныце объяснили, как будут курсировать поезда

Локдаун не повлияет на курсирование поездов / УНИАН

С 8 по 24 января в Украине будут действовать усиленные карантинные ограничения. Автомобильный транспорт, маршрутки, троллейбусы, трамваи и поезда будут перевозить пассажиров согласно количеству мест для сидения. Это правило касается всех пассажирских перевозок по стране.

В пресс-службе Укрзализныци заявили, что обеспечат курсирование поездов дальнего и пригородного сообщения.

Отмечается, что локдаун не повлияет на курсирование поездов, но пассажирам в очередной раз напомнили о соблюдении масочного режима.

"Укрзализныця обеспечит все противоэпидемические меры безопасности пассажиров во время путешествий. Призываем пассажиров соблюдать обязательный масочный режим во время путешествий и пользоваться антисептиком", - говорится в сообщении.

Напомним:

Авиаперелеты внутри страны ограничены не будут. Перед отправлением за границу следует узнать условия въезда и выезда в страну, куда направляются пассажиры.

Метро будет работать без ограничений.

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