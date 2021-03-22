Локдаун во Львове из-за коронавируса продлили / Reuters

Локдаун во Львове продлили до 4 апреля, заявил мэр города Андрей Садовый. Такое решение приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям Львова. Ранее планировалось, что локдаун в городе продлится чуть больше недели - до 28 марта.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям Львова приняла решение о продлении усиленного карантина до 4 апреля. За последние сутки в городские больницы поступило 63 больных. Выписали только 3 человека. Мы работаем над увеличением количества коек", - отметил Садовый на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что было принято решение о развертывании временного госпиталя на базе помещений медицинского университета, которые они арендуют в Больнице скорой помощи.

"Обратились к Минздраву с просьбой внести детскую больницу на Орлика в перечень медучреждений, которые лечат детей, больных коронавирусом. Начинаем сотрудничество с Железнодорожной больницей. Они готовы принимать у себя больных, но город со своей стороны передаст им необходимое количество кислородных концентраторов", - объяснил градоначальник.

Садовый подчеркнул, что кроме дополнительных кроватей, городские и областные больницы остро нуждаются в медицинских работниках.

"За последние 2 дня получили 350 обращений от врачей со всей Украины, которые готовы помочь в этой нелегкой борьбе. Сейчас разрабатываем механизм дополнительного премирования всех медиков, работающих с COVID-19", - написал он.

К тому же готовится отдельная программа поддержки бизнеса.

Карантин в Украине – о чем сообщалось ранее: