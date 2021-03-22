Локдаун во Львове из-за коронавируса продлили

Кроме дополнительных кроватей, городские и областные больницы остро нуждаются в медицинских работниках, заявил мэр Львова.
Локдаун во Львове продлили до 4 апреля, заявил мэр города Андрей Садовый. Такое решение приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям Львова. Ранее планировалось, что локдаун в городе продлится чуть больше недели - до 28 марта.
"Комиссия по чрезвычайным ситуациям Львова приняла решение о продлении усиленного карантина до 4 апреля. За последние сутки в городские больницы поступило 63 больных. Выписали только 3 человека. Мы работаем над увеличением количества коек", - отметил Садовый на своей странице в Facebook.
Он подчеркнул, что было принято решение о развертывании временного госпиталя на базе помещений медицинского университета, которые они арендуют в Больнице скорой помощи.
"Обратились к Минздраву с просьбой внести детскую больницу на Орлика в перечень медучреждений, которые лечат детей, больных коронавирусом. Начинаем сотрудничество с Железнодорожной больницей. Они готовы принимать у себя больных, но город со своей стороны передаст им необходимое количество кислородных концентраторов", - объяснил градоначальник.
Садовый подчеркнул, что кроме дополнительных кроватей, городские и областные больницы остро нуждаются в медицинских работниках.
"За последние 2 дня получили 350 обращений от врачей со всей Украины, которые готовы помочь в этой нелегкой борьбе. Сейчас разрабатываем механизм дополнительного премирования всех медиков, работающих с COVID-19", - написал он.
К тому же готовится отдельная программа поддержки бизнеса.
Карантин в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 12 марта глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина вошла в довольно тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса.
- 15 марта глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, из-за которого по всей стране может быть введен жесткий карантин. По его словам, условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.
- 20 марта в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели. До 9 апреля в столице запрещается проведение массовых мероприятий, работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров и заведений сферы общественного питания. Определенные ограничения будут и в работе общественного транспорта.
- В понедельник, 22 марта, Министерство здравоохранения Украины расширило красную зону карантина. В нее внесли Сумскую область. Теперь "красными" являются уже восемь регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.