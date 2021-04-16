Локдаун во Львове продлен: Садовой рассказал, что изменится

Карантин во Львове продлевают еще на 2 недели / Фото Reuters

Усиленный карантин во Львове решили продлить еще на две недели – до 4 мая.

Однако ряд послаблений все же будет, сообщил в Facebook мэр Львова Андрей Садовой.

"С понедельника, 19 апреля, за парты возвращаются ученики 1-4 классов. С 19 апреля непродовольственные рынки могут возобновить свою работу по отдельному протоколу. Также начинают работу летние площадки и террасы заведений общественного питания", – перечислил послабления глава города.

При этом он уточнил, что городские больницы Львова на данный момент загружены на 63%.

Карантин в Украине: новости