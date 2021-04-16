Локдаун во Львове продлен: Садовой рассказал, что изменится

Городские больницы Львова на данный момент загружены на 63%.
Усиленный карантин во Львове решили продлить еще на две недели – до 4 мая.
Однако ряд послаблений все же будет, сообщил в Facebook мэр Львова Андрей Садовой.
"С понедельника, 19 апреля, за парты возвращаются ученики 1-4 классов. С 19 апреля непродовольственные рынки могут возобновить свою работу по отдельному протоколу. Также начинают работу летние площадки и террасы заведений общественного питания", – перечислил послабления глава города.
При этом он уточнил, что городские больницы Львова на данный момент загружены на 63%.
Карантин в Украине: новости
- 16 апреля 2021 в Украине вспыхнули бунты против ужесточения карантина. Во Львове предприниматели устроили акцию протеста с требованием ослабить карантин.
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- По состоянию на 15 апреля, в Украине "покраснели" уже более половины регионов. На Полтавщине в течение более трех дней превышены два показателя COVID-19 – по уровню выявленных случаев заражения и по числу госпитализаций.
Автор: Диана Беловодская