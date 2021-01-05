Локдауну в Украине светит перекройка: СМИ узнали о планах Офиса президента

Более жесткий карантин в Украине может длиться меньше, чем планировали ранее, выяснили журналисты.
Ужесточение карантина в Украине для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 – локдаун 2021 – могут перекроить в Офисе президента Владимира Зеленского.
У Зеленского рассматривают возможность переноса даты начала локдауна, сообщает Страна со ссылкой на источник в ОП.
По сведениям издания, также у президента рассматривают возможность сокращения длительности локдауна или смягчения ограничительных мер.
"…В Офисе президента Украины рассматривают возможность перенести даты официального локдауна, либо смягчить его условия или сократить его длительность…", – говорится в материале.
Советник главы ОП Михаил Подоляк не подтвердил сведения о возможной перекройте локдауна. Подоляк сказал, что окончательное решение относительно ужесточения карантина будет принято в ближайшее время.
Когда введут локдаун в Украине – что нужно знать
- С 11 марта прошлого года в нашей стране из-за COVID-19 начал действовать карантин. Карантинные меры сначала были жесткими, а потом их смягчили.
- В середине осени эпидемиологическая ситуация ухудшилась, и власти анонсировали локдаун.
- Кабмин решил, что более жесткий карантин должен действовать с 8 января по 24 число включительно.
- С декабря суточная статистика по количеству найденных больных коронавирусом серьезно изменилась – начали ставить меньше диагнозов.
- СМИ писали, что во время совещания с участием Владимира Зеленского предварительно решили перенести локдаун 2021 на конец января.