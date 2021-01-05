Локдауну в Украине светит перекройка: СМИ узнали о планах Офиса президента

В Офисе президента могут перекроить локдаун, узнали журналисты / УНИАН

Ужесточение карантина в Украине для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 – локдаун 2021 – могут перекроить в Офисе президента Владимира Зеленского.

У Зеленского рассматривают возможность переноса даты начала локдауна, сообщает Страна со ссылкой на источник в ОП.

По сведениям издания, также у президента рассматривают возможность сокращения длительности локдауна или смягчения ограничительных мер.

"…В Офисе президента Украины рассматривают возможность перенести даты официального локдауна, либо смягчить его условия или сократить его длительность…", – говорится в материале.

Советник главы ОП Михаил Подоляк не подтвердил сведения о возможной перекройте локдауна. Подоляк сказал, что окончательное решение относительно ужесточения карантина будет принято в ближайшее время.

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