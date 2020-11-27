"Лучший способ": Степанов назвал главную задачу локдауна в Украине

Максим Степанов / УНИАН

Введение в Украине локдауна разорвет цепь передачи коронавируса, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Как подчеркнул он в ходе онлайн-брифинга, трансляция которого велась в Facebook Минздрава, это может свести заболеваемость COVID-19 к нулю.

"С точки зрения эпидемиологии, введение жесткого карантина и разрыв полностью цепи передачи болезни, то есть сведение практически к нулю общения между людьми, это самый лучший способ, с точки зрения эпидемиологии, для уменьшения заболеваемости COVID-19, ну практически ее можно свести к нулю", - заявил он.

Глава Минздрава обратил внимание на то, что в Украине сложилась сложная эпидемическая ситуация, которая провоцирует большую нагрузку на медицинские учреждения, поэтому существуют предпосылки для введения жесткого карантина.

Он также добавил, что в Минздраве с опаской задумываются о предстоящих новогодних праздниках, ведь массовое скопление скопления людей может стать причиной новой вспышки эпидемии.

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Локдаун в Украине: что известно о подготовке

11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.

В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции); с 10 до 12 часов - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.

25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.

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