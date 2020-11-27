"Лучший способ": Степанов назвал главную задачу локдауна в Украине

Глава Минздрава рассказал о том, как свести заболеваемость COVID-19 к нулю.
Введение в Украине локдауна разорвет цепь передачи коронавируса, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Как подчеркнул он в ходе онлайн-брифинга, трансляция которого велась в Facebook Минздрава, это может свести заболеваемость COVID-19 к нулю.
"С точки зрения эпидемиологии, введение жесткого карантина и разрыв полностью цепи передачи болезни, то есть сведение практически к нулю общения между людьми, это самый лучший способ, с точки зрения эпидемиологии, для уменьшения заболеваемости COVID-19, ну практически ее можно свести к нулю", - заявил он.
Глава Минздрава обратил внимание на то, что в Украине сложилась сложная эпидемическая ситуация, которая провоцирует большую нагрузку на медицинские учреждения, поэтому существуют предпосылки для введения жесткого карантина.
Он также добавил, что в Минздраве с опаской задумываются о предстоящих новогодних праздниках, ведь массовое скопление скопления людей может стать причиной новой вспышки эпидемии.
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Локдаун в Украине: что известно о подготовке
- 11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.
- В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции); с 10 до 12 часов - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров.
- Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.
- 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.
- В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.
Коронавирус в Украине:
- В Украине за сутки зафиксировано 16 тыс. 218 новых случаев COVID-19, умерли 192 человека.
- Также за минувшие сутки госпитализированы 2 тыс. 069 человек; летальных случаев - 192; выздоровели 8 тыс. 843 человека; осуществлено тестирований за сутки - 72 тыс. 789 (в том числе методом ПЦР - 46 тыс. 005, методом ИФА - 26 тыс. 784).
- За все время пандемии в Украине: заболели 693 тыс. 407 человек; выздоровели - 326 тыс. 238 человек; летальных исходов - 11 тыс. 909; проведение ПЦР-тестирования - 4 млн 419 тыс. 791.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 тыс. 773), г. Киев (1 тыс. 520), Запорожской (1 тыс. 003), Киевской (994) и Одесской (966) областях.