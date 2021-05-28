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Лукашенко договорился с Путиным о вакцинации украинцев в Беларуси Спутником V

28 мая 2021, 12:57
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В Беларуси могут открыть несколько переходов на границе и обустроить там палатки для вакцинации.

Лукашенко позвал украинцев прививаться в Беларусь
Украинцев зовут вакцинироваться в Беларусь / pixabay

Александр Лукашенко заявил о том, что граждане Украины могут вакцинироваться в Беларуси российской прививкой от коронавируса Спутник V.

По его словам, достигнута договоренность с президентом РФ Владимиром Путиным о "помощи гражданам стран Запада и Украины", сообщает Белта.

Лукашенко не исключил, что Беларусь откроет несколько переходов на границе, и обустроит там соответствующие палатки для вакцинации.

"У нас хватает на границе этих пунктов, чтобы принять желающих людей с территории Польши, Литвы и других государств. И особенно Украины. Там же наши люди живут, на одном языке разговариваем. И оказать им помощь в вакцинировании. Мы сейчас прорабатываем этот вопрос, учитывая, что у нас нет "бешенства" в отношении самой пандемии и вакцинации населения", - подчеркнул он.

По словам Лукашенко, в настоящее время в Беларуси в плановом порядке проводится вакцинация.

"Обязательной вакцинации нет и не будет. Но надо помочь и соседям, особенно украинцам. Вы видите, что там происходит", - добавил он.

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Вакцинация от коронавируса в Украине:

  • В Украине первую дозу вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 получили более 999 тыс. человек, две дозы - почти 117 тыс.
  • За минувшие сутки от COVID-19 было привито 16 тыс. 293 человека, из которых одну дозу получили 6 тыс. 883 человека, полностью иммунизированы - 9 тыс. 410 человек.
  • С начала прививочной кампании первую дозу вакцины получили 999 тыс. 072 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 116 тыс. 934 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 млн 116 тыс. 006 прививок.
  • По состоянию на 28 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 595 тыс. 635 человек.
Александр Лукашенко новости Украины новости Беларуси вакцина от коронавируса Спутник V
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