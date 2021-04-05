Львов готовится к полному локдауну: Садовый назвал новые запреты

Садовый рассказал, что Львов на пороге полного локдауна / УНИАН

Во Львове из-за ситуации с коронавирусом могут ввести полный локдаун, заявил мэр города Андрей Садовый. По его словам, в городе 1112 человек госпитализированы в городские медицинские учреждения. При этом каждый день число госпитализаций растет.

"Несмотря на увеличение коек в больницах, люди продолжают поступать каждый день. За вчера поступило 46 новых тяжелобольных пациентов", - сказал Садовый, передает пресс-служба Львовского городского совета.

Он также подчеркнул, что авиа и железнодорожное сообщение со Львовом могут остановить.

"Что касается карантина, то пока все без изменений, но если пойдет ухудшение, то могут закрыть все: и авиа, и железнодорожное сообщение со Львовом", - сказал мэр Львова.

Отметим, в городе продлили локдаун минимум до 12 апреля, транспорт работает в режиме спецперевозок. Бесплатный проезд всех льготных категорий приостановлен. Все детские сады перешли в режим дежурных групп для детей, родители которых работают.

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