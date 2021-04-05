Львов готовится к полному локдауну: Садовый назвал новые запреты

Авиа и железнодорожное сообщение со Львовом могут остановить, заявил мэр Львова.
Во Львове из-за ситуации с коронавирусом могут ввести полный локдаун, заявил мэр города Андрей Садовый. По его словам, в городе 1112 человек госпитализированы в городские медицинские учреждения. При этом каждый день число госпитализаций растет.
"Несмотря на увеличение коек в больницах, люди продолжают поступать каждый день. За вчера поступило 46 новых тяжелобольных пациентов", - сказал Садовый, передает пресс-служба Львовского городского совета.
Он также подчеркнул, что авиа и железнодорожное сообщение со Львовом могут остановить.
"Что касается карантина, то пока все без изменений, но если пойдет ухудшение, то могут закрыть все: и авиа, и железнодорожное сообщение со Львовом", - сказал мэр Львова.
Отметим, в городе продлили локдаун минимум до 12 апреля, транспорт работает в режиме спецперевозок. Бесплатный проезд всех льготных категорий приостановлен. Все детские сады перешли в режим дежурных групп для детей, родители которых работают.
Карантин в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 15 марта глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, из-за которого по всей стране может быть введен жесткий карантин. По его словам, условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.
- 23 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о том, что Украина вошла в третью волну пандемии коронавируса и отметил, что одной из причин ухудшения ситуации в стране является британский штамм.