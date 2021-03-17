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Львов закрывается: в городе вводят локдаун из-за коронавируса

17 марта 2021, 13:16

Мэр Львова заявил, что динамика госпитализации тяжелых больных не уменьшается. Поэтому власти пытаются не допустить коллапса медицинской системы города.

Коронавирус, карантин
Львов закрывается: в городе вводят локдаун из-за коронавируса / Фото Reuters

Ситуация с коронавирусом во Львове критическая, из-за чего в городе с 19 марта ужесточают карантин. Локдаун в городе продлится чуть больше недели - до 28 марта, сообщил мэр города Андрей Садовый.

Решение об усилении ограничений на территории львовской громады приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, рассказал Садовый на своей странице в Telegram.

С 19 марта в городе будут действовать такие ограничения:

  • младшая школа переходит на каникулы. Старшие классы продолжают дистанционное обучение;
  • прекращают работу все учреждения культуры: театры, кинотеатры, музеи, концертные площадки;
  • заведения общественного питания работают "на вынос" и доставку;
  • в торговых центрах работают продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины;
  • хозяйственные магазины работают на выдачу по предварительному заказу;
  • все массовые мероприятия переносятся;
  • салоны красоты и спортивные залы работают по индивидуальным предварительной записи.

"Почему мы решили не ждать решения Кабмина и принимать такие решения сейчас? Динамика госпитализации тяжелых больных не уменьшается. Должны сделать все необходимое для того, чтобы не допустить коллапса медицинской системы города. Это время, за которое сможем обустроить дополнительные места в больницах и поликлиниках. Также это единственная возможность оборвать цепочку заболевания. Поэтому просим всех по возможности оставаться дома, носить маски, соблюдать дистанцию", - объяснил Садовой.

Карантин в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • Глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, из-за которого по всей стране может быть введен жесткий карантин. По его словам, условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.
  • Уже к концу недели правительство может принять решение о введении жестких карантинных ограничений, заявил известный врач-инфекционист Федор Лапий. Медик отметил, что в Украине возросла госпитализация пациентов с коронавирусом и необходимо вводить локдаун, чтобы уменьшить количество заражений и нагрузку на медицинскую систему.

новости Львова Андрей Садовый карантин в Украине локдаун
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