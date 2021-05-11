Львовский врач назвала новый симптом коронавируса

Львовский инфекционист Людмила Гринив назвала симптом коронавируса, который все чаще стал появляться у жителей города.
Во Львовской области стало значительно меньше больных коронавирусом, а в местные больницы попадают люди в среднем и тяжелом состоянии, сообщила врач-инфекционист Львовской областной инфекционной больницы Людмила Гринив, передает ТСН.
На сегодняшний день в регионе зафиксировали новый симптом коронавируса - нарушения в работе кишечно-желудочного тракта.
"Пребывание в стационаре длится до двух недель, клиника заболевания является неизменной, но у части пациентов наблюдаем дополнительные симптомы – нарушения в работе кишечно-желудочного тракта", - рассказала врач.
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По ее словам, во Львовской областной инфекционной больнице по состоянию на сегодня находится 121 пациент с коронавирусом.
Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:
- По состоянию на утро вторника, 11 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 2 208 жителей страны. Всего с начала эпидемии заболели 2 124 535 человек.
- 865 590 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 865 588 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 695 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
- Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что адаптивный карантин в Украине дает свои результаты. Сейчас он введен до 30 июня, но его будут продлевать до августа.
- Ситуация с коронавирусом в Украине улучшилась – по состоянию на 8 мая ни в одном регионе не действовали ограничения красной зоны карантина.
- Украину ждет еще не одна волна COVID-19. Как считает президент Украинского медицинского клуба Иван Сорока, опасная волна коронавируса возникнет из-за низкого уровня вакцинации граждан.