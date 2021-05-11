Львовский врач назвала новый симптом коронавируса

Врач назвала новый симптом коронавируса / Фото Reuters

Во Львовской области стало значительно меньше больных коронавирусом, а в местные больницы попадают люди в среднем и тяжелом состоянии, сообщила врач-инфекционист Львовской областной инфекционной больницы Людмила Гринив, передает ТСН.

На сегодняшний день в регионе зафиксировали новый симптом коронавируса - нарушения в работе кишечно-желудочного тракта.

"Пребывание в стационаре длится до двух недель, клиника заболевания является неизменной, но у части пациентов наблюдаем дополнительные симптомы – нарушения в работе кишечно-желудочного тракта", - рассказала врач.

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По ее словам, во Львовской областной инфекционной больнице по состоянию на сегодня находится 121 пациент с коронавирусом.

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