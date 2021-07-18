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Ляшко анонсировал инновационные лекарства от COVID-19 для украинцев

18 июля 2021, 23:29
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По его словам, до этого таких препаратов в Украине еще не было.

Виктор Ляшко
Виктор Ляшко рассказал о препаратах от коронавируса / УНИАН

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине в ближайшее время объявят о создании новых инновационных препаратов от коронавирусной инфекции COVID-19, которые только появляются в мире.

"Появились некоторые инновационные препараты. И здесь я могу анонсировать, что в ближайшее время будут заявления, что сделала Украины по инновационных препаратах, имеющих прямое действие на вирус", – утверждает министр, передает Сегодня.

По его словам, до этого таких препаратов в Украине еще не было, а в мире они только появляются.

О том, какие это будут препараты и в каком виде – таблетки, капли или суспензия – министр не уточнил.

"Посмотрим. Через недели две точно выйдем с определенными заявлениями", – сказал он.

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Напомним, ранее Ляшко заявил о том, что осенью 2021 года (в сентябре или октябре) в Украине может быть введен новый локдаун.

Он подчеркнул, что одними из ключевых условий является соблюдение противоэпидемических норм, а также вакцинация людей пожилого возраста.

коронавирус коронавирус в Украине Виктор Ляшко
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