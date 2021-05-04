Еще четыре области на пороге выхода из красной зоны карантина - Ляшко

Улучшение эпидситуации наблюдается в Запорожской, Полтавской, Хмельницкой и Черниговской областях.
В четырех областях Украины, которые находятся в красной зоне карантина, наблюдается улучшение ситуации с коронавирусом. В ближайшие дни они смогут ослабить ограничения и выйти из этой зоны, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"Стоит отметить, что улучшение эпидситуации наблюдается в Запорожской, Полтавской, Хмельницкой и Черниговской областях. При сохранении положительной динамики, эти регионы могут выйти из "красного" уровня эпидемической опасности уже в течение ближайших дней", - заявил Ляшко по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает РБК-Украина.
Отметим, 4 мая в ходе заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение, что Житомирская область с 5 мая выходит из красной зоны карантина – там ситуация с коронавирусом стала лучше.
Красными в настоящее время остаются 6 областей - Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- Коронавирус в Украине за сутки 3 мая выявили у 2472 жителей страны. За минувшие 24 часа госпитализированы 1325 человек; летальных случаев - 166, выздоровели 7815 человек.
- В Киеве ослабили жесткие карантинные ограничения 1 мая. Общественный транспорт в городе работает без спецпропусков. Также в столице разрешили работу заведений питания, кинотеатров и рынков.
- Осенью Украину ждет новый штамм коронавируса – COVID-21. Коллективный иммунитет, который сформируется в обществе к COVID-19, не будет действовать против него, заявила Заслуженная врач Украины Ольга Богомолец.