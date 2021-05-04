Еще четыре области на пороге выхода из красной зоны карантина - Ляшко

Ляшко анонсировал выход четырех областей из красной зоны карантина / УНИАН

В четырех областях Украины, которые находятся в красной зоне карантина, наблюдается улучшение ситуации с коронавирусом. В ближайшие дни они смогут ослабить ограничения и выйти из этой зоны, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Стоит отметить, что улучшение эпидситуации наблюдается в Запорожской, Полтавской, Хмельницкой и Черниговской областях. При сохранении положительной динамики, эти регионы могут выйти из "красного" уровня эпидемической опасности уже в течение ближайших дней", - заявил Ляшко по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает РБК-Украина.

Отметим, 4 мая в ходе заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение, что Житомирская область с 5 мая выходит из красной зоны карантина – там ситуация с коронавирусом стала лучше.

Красными в настоящее время остаются 6 областей - Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

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