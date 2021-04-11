Ляшко назвал число отказавшихся от COVID-прививок украинцев

В Украине до конца 2021 года сделают 47 млн COVID-уколов / УНИАН

В Украине вакцинацию от коронавируса планируется закончить в марте 2022 года, заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Как подчеркнул он в интервью на 5 канале, планируется охватить COVID-прививками 50% взрослого населения.

"Потому по опросам именно 50% взрослого населения хочет прививаться. То есть, мы так рассчитали нашу дорожную карту. При этом, мы говорили, если будет возрастать спрос, государство найдет возможность обеспечить всех вакцинацией", - уточнил главный санитарный врач.

По его словам. с течение 2021 года в Украине нужно организовать около 47 млн ​​уколов вакцины от коронавирусной болезни людям старше 18 лет.

"Мне, как санитарному врачу, нужно организовать около 47 млн ​​уколов в течение 2021 года людям старше 18 лет. Это возможно организовать только тогда, когда мы откроем массовое прививки ", - сказал Ляшко.

Он отметил, что в начале апреля, согласно решению СНБО, была поставлена ​​задача провакцинировать большинство, то есть почти 70% взрослого населения Украины.

Вакцинация от коронавируса: