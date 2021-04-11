Ляшко назвал число отказавшихся от COVID-прививок украинцев

В Украине планируют привить от COVID-19 70% взрослого населения, подчеркнул Виктор Ляшко.
В Украине вакцинацию от коронавируса планируется закончить в марте 2022 года, заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
Как подчеркнул он в интервью на 5 канале, планируется охватить COVID-прививками 50% взрослого населения.
"Потому по опросам именно 50% взрослого населения хочет прививаться. То есть, мы так рассчитали нашу дорожную карту. При этом, мы говорили, если будет возрастать спрос, государство найдет возможность обеспечить всех вакцинацией", - уточнил главный санитарный врач.
По его словам. с течение 2021 года в Украине нужно организовать около 47 млн уколов вакцины от коронавирусной болезни людям старше 18 лет.
"Мне, как санитарному врачу, нужно организовать около 47 млн уколов в течение 2021 года людям старше 18 лет. Это возможно организовать только тогда, когда мы откроем массовое прививки ", - сказал Ляшко.
Он отметил, что в начале апреля, согласно решению СНБО, была поставлена задача провакцинировать большинство, то есть почти 70% взрослого населения Украины.
Вакцинация от коронавируса:
- Президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса 2 марта в Северодонецке Луганской области вместе с военными в качестве главнокомандующего ВСУ. Ему укололи индийскую вакцину CoviShield.
- В понедельник, 1 марта, глава Минздрава Украины Максим Степанов привился от коронавируса.
- До того главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что рост количества новых инфицированных коронавирусом на Прикарпатье, Закарпатье и Буковине связан с наплывом туристов.