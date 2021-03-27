Ляшко назвал число украинцев, которые лежат в больницах с COVID-19 / УНИАН

Коронавирус в Украине в последнее время не сбавляет оборотов. Ежедневно в стране госпитализируют в больницы более 4 тысяч человек с COVID-19. Как рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, в настоящее время в украинских больницах проходят лечение от коронавируса 43 585 человек.

"Эпидемическая ситуация по COVID-19 не позволяет терять ни одного дня. Сейчас в Украине, для оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезни развернуто 74 927 коек, из которых 64 143 обеспечены возможностью предоставления кислородной терапии. На данный момент в больницах находится 43 585 пациентов с COVID-19", - заявил Ляшко на своей странице в Facebook.

Ляшко уточнил, что для сравнения, в Польше, где последние два дня количество выявленных случаев находится на уровне 35 тысяч, для госпитализации выделено 35 444 коек, из которых 26 511 заняты.

Также главный санитарный врач подчеркнул, что динамика случаев коронавирусной болезни в мире снова показывает тенденции к росту.

Отметим, коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 17 424 человек, в том числе заболели 752 ребенка и 420 медработников. При этом в больницы госпитализировали 4747 человек.

По состоянию на утро субботы, 27 марта, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 632 131.

Жертв коронавируса с начала эпидемии - 31 751. За сутки умерли еще 290 человек.

Выздоровели за сутки 7124 человека, всего - 1 297 282.

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