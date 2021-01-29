Ляшко назвал дату начала вакцинации в Украине

Вакцинация от COVID-19: Украина озвучила дату / Reuters

Вакцинация от коронавируса в Украине может начаться с 15 февраля. При этом главный санитарный врач Виктор Ляшко сомневается насчет даты – однако уверен насчет месяца.

"Можем сказать, что в районе 15 февраля. Где-то так. Возможно и позже. Многие процессы на этапе согласования", – рассказал в интервью BBC Ляшко.

Он также назвал условия, при которых вакцинация от COVID-19 в Украине в феврале не состоится – это форс-мажорные обстоятельства:

если партию вакцины не пропустят,

если медпрепарат попадет по пути в ДТП,

самолет задержится с вылетом из-за непогоды и т.п.

Что касается вакцины от коронавируса, которой будут прививать украинцев, то Ляшко так и не смог назвать производителя.

"Вопрос в том, какая вакцина приедет первой. Та, которая может быть выделена в рамках COVAX и передается Украине бесплатно. Или та, которую Украина законтрактовала за бюджетные средства", – пояснил врач.

Он уточнил, что если первой будет вакцина в рамках COVAX, то это будет препарат Pfizer.

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