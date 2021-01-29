Ляшко назвал дату начала вакцинации в Украине

Что касается вакцины от коронавируса, которой будут прививать украинцев, то Ляшко так и не смог назвать производителя.
Вакцинация от коронавируса в Украине может начаться с 15 февраля. При этом главный санитарный врач Виктор Ляшко сомневается насчет даты – однако уверен насчет месяца.
"Можем сказать, что в районе 15 февраля. Где-то так. Возможно и позже. Многие процессы на этапе согласования", – рассказал в интервью BBC Ляшко.
Он также назвал условия, при которых вакцинация от COVID-19 в Украине в феврале не состоится – это форс-мажорные обстоятельства:
- если партию вакцины не пропустят,
- если медпрепарат попадет по пути в ДТП,
- самолет задержится с вылетом из-за непогоды и т.п.
Что касается вакцины от коронавируса, которой будут прививать украинцев, то Ляшко так и не смог назвать производителя.
"Вопрос в том, какая вакцина приедет первой. Та, которая может быть выделена в рамках COVAX и передается Украине бесплатно. Или та, которую Украина законтрактовала за бюджетные средства", – пояснил врач.
Он уточнил, что если первой будет вакцина в рамках COVAX, то это будет препарат Pfizer.
Вакцинация от коронавируса в Украине: новости
- 29 января Рада дала старт вакцинации от COVID-19 в Украине. Нардепы одобрили законопроект о запуске вакцинации от коронавируса в Украине.
- Врачи объяснили, кому не стоит вакцинироваться препаратом AstraZeneca. Вирусологи установили возрастные ограничения для использования вакцины AstraZeneca.
- По состоянию на утро 29 января, в Украине выявили еще 5181 больного коронавирусом. Заболели за минувшие сутки 218 детей и 212 медработников.