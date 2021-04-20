Ляшко назвал дату поставки в Украину вакцины AstraZeneca

Минздрав намерен использовать все полученные в рамках COVAX вакцины за 2-3 дня, уточнил главный санитарный врач.
Министерство здравоохранения Украины ожидает новую поставку вакцины от коронавируса в рамках глобального механизма COVAX, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. Он уточнил, что партию вакцины AstraZeneca могут доставить в Украину уже в четверг, 22 апреля.
"У нас в ближайшие дни, вот уже на 22 апреля, был запланирован очередной рейс и поставка вакцины AstraZeneca в рамках глобальной инициативы (COVAX - ред.). Это 367 тысяч доз", - сообщил Ляшко в эфире телеканала "1+1".
По словам Ляшко, Минздрав намерен использовать все полученные в рамках COVAX вакцины за 2-3 дня.
"Мы хотим ее использовать буквально за 2-3 дня, чтобы показать способности системы здравоохранения. Когда я говорю, что мы готовы и можем делать 90-100 тысяч минимум в день, в это не верят, но я думаю, что в ближайшее время мы это покажем", - подчеркнул главный санврач.
Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса
12 144 человека привиты против COVID-19 за сутки 19 апреля 2021 в Украине.
462 791 человек привит с начала прививочной кампании.
Вакцинация в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca. На следующий день началась вакцинация населения.
- 25 марта в Украину прибыла первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac.
- 6 апреля Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19, заявил президент Владимир Зеленский.
- 18 апреля в Украине стартовала вакцинация препаратом от коронавируса Pfizer.