Ляшко назвал дату поставки в Украину вакцины AstraZeneca

Ляшко назвал дату поставки в Украину партии вакцин AstraZeneca / Reuters

Министерство здравоохранения Украины ожидает новую поставку вакцины от коронавируса в рамках глобального механизма COVAX, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. Он уточнил, что партию вакцины AstraZeneca могут доставить в Украину уже в четверг, 22 апреля.

"У нас в ближайшие дни, вот уже на 22 апреля, был запланирован очередной рейс и поставка вакцины AstraZeneca в рамках глобальной инициативы (COVAX - ред.). Это 367 тысяч доз", - сообщил Ляшко в эфире телеканала "1+1".

По словам Ляшко, Минздрав намерен использовать все полученные в рамках COVAX вакцины за 2-3 дня.

"Мы хотим ее использовать буквально за 2-3 дня, чтобы показать способности системы здравоохранения. Когда я говорю, что мы готовы и можем делать 90-100 тысяч минимум в день, в это не верят, но я думаю, что в ближайшее время мы это покажем", - подчеркнул главный санврач.

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

12 144 человека привиты против COVID-19 за сутки 19 апреля 2021 в Украине.

462 791 человек привит с начала прививочной кампании.

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