Ляшко назвал главное условие открытия центров вакцинации от COVID-19 по всей Украине

Виктор Ляшко / УНИАН

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал открытие в Украине центров вакцинации от коронавируса.

В Украине центры вакцинации могут открыть в любом городе, а решение по этому поводу принимает городской голова, подчеркнул он в комментарии на канале ICTV.

Глава Минздрава уточнил, что в течение 29-30 мая людей, записавшихся на вакцинацию через приложение или же через контакт-центр, приглашали получить прививки по телефону.

Ляшко добавил, этот алгоритм может измениться уже в следующие выходные.

Отметим, что на данный момент на вакцинацию приглашают по приоритетности, то есть людей, находящихся в группе риска.

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Центр вакцинации от коронавируса: