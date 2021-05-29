Ляшко назвал главное условие открытия центров вакцинации от COVID-19 по всей Украине

На вакцинацию приглашают по приоритетности - то есть людей, находящихся в группе риска.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал открытие в Украине центров вакцинации от коронавируса.
В Украине центры вакцинации могут открыть в любом городе, а решение по этому поводу принимает городской голова, подчеркнул он в комментарии на канале ICTV.
Глава Минздрава уточнил, что в течение 29-30 мая людей, записавшихся на вакцинацию через приложение или же через контакт-центр, приглашали получить прививки по телефону.
Ляшко добавил, этот алгоритм может измениться уже в следующие выходные.
Отметим, что на данный момент на вакцинацию приглашают по приоритетности, то есть людей, находящихся в группе риска.
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Центр вакцинации от коронавируса:
- Напомним, в Киеве, в Международном выставочном центре открылся большой центр вакцинации против COVID-19.
- Центр рассчитан на размещение 20 бригад медиков, которые могут прививать от 2 до 3 тысяч человек в сутки. Также, в случае необходимости, можно дополнительно привлекать медиков, чтобы делать от 6 до 8 тысяч прививок.
- Центр открыт, прежде всего, для вакцинации киевлян, которые записались через приложение "Дія".
- На сегодняшний день в центре работают только 16 бригад медиков, поскольку на вакцинацию записалось немного желающих.
- Территория обустроена местами, где можно вымыть руки, есть питьевая вода, организовано дежурство бригады экстренной медицинской помощи, есть зал ожидания.
- Для предотвращения образования очередей прививки делают по предварительной записи, однако люди, которые записаны на 11:00 или на 12:00, пришли с опозданием, и стоят в очереди.
- Пока центр будет работать только в выходные с 10.00 до 18.00.
Автор: Алексей Тычина