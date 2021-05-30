Ляшко назвал главные провалы COVID-вакцинации в Украине

Виктор Ляшко / УНИАН

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал процесс вакцинации от коронавируса в Украине.

В эфире канала Украина 24 он сообщил, что несмотря на то, что в пилотных центрах вакцинации процесс налажен, есть определенные недостатки.

Глава Минздрава пояснил, что проблемы возникают из-за того, что на вакцинацию зачастую приходят люди без предварительной записи.

"Приходят люди в очередь не те, кто по звонку из приложения Дія, и это создает большую очередь, люди могут стоять по 2 часа. Думаю, мы этот организационный момент до следующей недели решим, и будет все работать не только в Киеве, но и во многих областных центрах, возможно и не только в областных центрах будут такие прививочные центры", - подчеркнул он.

Министр здравоохранения также обратил внимание на то, что медицинские работники, которые проводят вакцинацию, истощены и перегружены.

Он также объяснил, почему в Киеве есть ажиотаж по поводу вакцинации, а в Одессе такого не наблюдается.

"Потому что в Одессе люди, которые зарегистрировались в приложении Дія, приходят по звонку. В Киеве же пришли и те, кто зарегистрирован в приложении Дія, но не получили звонка. И это привело к очередям. Поэтому у нас просьба: внимательно следить за анонсами и приходить на то время, когда приглашают людей", — добавил Ляшко.

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Вакцинация от коронавируса в Украине:

Кампания по вакцинации началась в Украине 24 февраля.

В настоящее время прививки делают вакцинами CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute), CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и вакциной AstraZeneca-SKBio, произведенной в Южной Корее.

Прививки от COVID-19 в Украине:

В Украине за минувшие сутки прививки от коронавируса получили 8 592 человека.

Из них одну дозу получили 7 119 человек. полностью иммунизированы – 1 473.

С начала прививочной кампании уже привито 1 015 978 человек, из них получили одну дозу – 1 015 976 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 125 437 человек.

Всего проведено 1 141 413 прививок.

По состоянию на 30 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 604 651 человек.