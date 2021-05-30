Ляшко назвал главные провалы COVID-вакцинации в Украине

Медработники, проводящие вакцинацию, истощены и перегружены, говорит глава Минздрава.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал процесс вакцинации от коронавируса в Украине.
В эфире канала Украина 24 он сообщил, что несмотря на то, что в пилотных центрах вакцинации процесс налажен, есть определенные недостатки.
Глава Минздрава пояснил, что проблемы возникают из-за того, что на вакцинацию зачастую приходят люди без предварительной записи.
"Приходят люди в очередь не те, кто по звонку из приложения Дія, и это создает большую очередь, люди могут стоять по 2 часа. Думаю, мы этот организационный момент до следующей недели решим, и будет все работать не только в Киеве, но и во многих областных центрах, возможно и не только в областных центрах будут такие прививочные центры", - подчеркнул он.
Министр здравоохранения также обратил внимание на то, что медицинские работники, которые проводят вакцинацию, истощены и перегружены.
Он также объяснил, почему в Киеве есть ажиотаж по поводу вакцинации, а в Одессе такого не наблюдается.
"Потому что в Одессе люди, которые зарегистрировались в приложении Дія, приходят по звонку. В Киеве же пришли и те, кто зарегистрирован в приложении Дія, но не получили звонка. И это привело к очередям. Поэтому у нас просьба: внимательно следить за анонсами и приходить на то время, когда приглашают людей", — добавил Ляшко.
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Вакцинация от коронавируса в Украине:
- Кампания по вакцинации началась в Украине 24 февраля.
- В настоящее время прививки делают вакцинами CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute), CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и вакциной AstraZeneca-SKBio, произведенной в Южной Корее.
Прививки от COVID-19 в Украине:
- В Украине за минувшие сутки прививки от коронавируса получили 8 592 человека.
- Из них одну дозу получили 7 119 человек. полностью иммунизированы – 1 473.
- С начала прививочной кампании уже привито 1 015 978 человек, из них получили одну дозу – 1 015 976 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 125 437 человек.
- Всего проведено 1 141 413 прививок.
- По состоянию на 30 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 604 651 человек.
Индийская вакцина CoviShield
В конце февраля стало известно, что вместо ранее обещанных Минздравом вакцин Pfizer и Moderna, а позже китайской Sinovac, Украина закупит индийский препарат под названием CoviShield. Для заключения контракта глава Минздрава Максим Степанов лично побывал в Индии.
Вакцина CoviShield - что это
CoviShield - это вакцина от коронавируса, изготавливающаяся по лицензии британско-шведской компании AstraZenecа, и производится на мощностях Serum Institute of India ("Институт сывороток Индии") – самом крупном производстве вакцин в мире.
Препарат изготавливают из ослабленной версии аденовируса (вируса простуды) шимпанзе, который модифицировали под коронавирус. С помощью вакцины имунная система вырабатывает антитела и готовит их для атаки настоящего коронавируса, когда тот попадет в организм.
CoviShield рекомендована ВОЗ к экстренному использованию. Препарат вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней).
Фактически британскую вакцину AstraZenecа и ее индийского "брата" объединяет только технология и общий принцип действия. Иными словами, эта вакцина не идентична шведско-британской.
Вакцинация в Украине
23 февраля препарат был зарегистрирован в Украине, в тот же день в страну прибыла и первая партия лекарства.
Почти сразу в Украине она получила прозвище "вакцина для бедных" - Украина стала одним из первых покупателей препарата, который до того Индия бесплатно, в рамках гуманитарной помощи отправляла в Бутан, Бангладеш, Афганистан, Мьянму, Непал и другие страны, которые не могли позволить себе закупку.
Чтобы подстегнуть старт вакцинации, министр Степанов первым из публичных лиц привился на камеры, а следом получил свою дозу и президент Владимир Зеленский, пояснив, что таким образом хотел подать личный пример украинцам. Тем не менее, 9 марта глава украинского Минздрава был вынужден признать, что вакцинация от COVID-19 идет не по плану: оказалось, что с начала кампании по вакцинации, которая стартовала 24 февраля, в Украине привили всего 19 тысяч человек.
Побочные эффекты CoviShield
Наиболее распространенными побочными действиями вакцины AstraZeneca (а, следовательно, и CoviShield) считаются:
- боль, покраснение, зуд, отек, кровоподтеки в месте инъекции,
- усталость,
- озноб или лихорадка,
- головная боль,
- тошнота,
- боль в суставах или мышцах,
- затруднение дыхания.
К "побочке" относят рвоту и диарею, а также изредка - снижение аппетита, головокружение, потливость, боли в животе и сыпь.
Кроме того, к эффективности вакцины возникли вопросы. В частности, в момент поступления в Украину, она не имела завершенной третьей фазы клинических испытаний, а её регистрация в самой Индии прошла по процедуре "Emergency Use" (экстренной регистрации). Это исследование необходимо для получения дополнительных клинических данных об эффективности, безопасности и того, с каким промежутком эффективнее проводить вакцину. В заявлении группы по защите прав пациентов All India Drug Action Network обращалось внимание на то, что одобрение вакцины могло быть поспешным.