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Ляшко назвал главные провалы COVID-вакцинации в Украине

30 мая 2021, 18:45
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Медработники, проводящие вакцинацию, истощены и перегружены, говорит глава Минздрава.

Ляшко оценил процесс вакцинации
Виктор Ляшко / УНИАН

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал процесс вакцинации от коронавируса в Украине.

В эфире канала Украина 24 он сообщил, что несмотря на то, что в пилотных центрах вакцинации процесс налажен, есть определенные недостатки.

Глава Минздрава пояснил, что проблемы возникают из-за того, что на вакцинацию зачастую приходят люди без предварительной записи.

"Приходят люди в очередь не те, кто по звонку из приложения Дія, и это создает большую очередь, люди могут стоять по 2 часа. Думаю, мы этот организационный момент до следующей недели решим, и будет все работать не только в Киеве, но и во многих областных центрах, возможно и не только в областных центрах будут такие прививочные центры", - подчеркнул он.

Министр здравоохранения также обратил внимание на то, что медицинские работники, которые проводят вакцинацию, истощены и перегружены.

Он также объяснил, почему в Киеве есть ажиотаж по поводу вакцинации, а в Одессе такого не наблюдается.

"Потому что в Одессе люди, которые зарегистрировались в приложении Дія, приходят по звонку. В Киеве же пришли и те, кто зарегистрирован в приложении Дія, но не получили звонка. И это привело к очередям. Поэтому у нас просьба: внимательно следить за анонсами и приходить на то время, когда приглашают людей", — добавил Ляшко.

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Вакцинация от коронавируса в Украине:

  • Кампания по вакцинации началась в Украине 24 февраля.
  • В настоящее время прививки делают вакцинами CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute), CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и вакциной AstraZeneca-SKBio, произведенной в Южной Корее.

Прививки от COVID-19 в Украине:

  • В Украине за минувшие сутки прививки от коронавируса получили 8 592 человека.
  • Из них одну дозу получили 7 119 человек. полностью иммунизированы – 1 473.
  • С начала прививочной кампании уже привито 1 015 978 человек, из них получили одну дозу – 1 015 976 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 125 437 человек.
  • Всего проведено 1 141 413 прививок.
  • По состоянию на 30 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 604 651 человек.

Индийская вакцина CoviShield

В конце февраля стало известно, что вместо ранее обещанных Минздравом вакцин Pfizer и Moderna, а позже китайской Sinovac, Украина закупит индийский препарат под названием CoviShield. Для заключения контракта глава Минздрава Максим Степанов лично побывал в Индии.

Вакцина CoviShield - что это

CoviShield - это вакцина от коронавируса, изготавливающаяся по лицензии британско-шведской компании AstraZenecа, и производится на мощностях Serum Institute of India ("Институт сывороток Индии") – самом крупном производстве вакцин в мире.

Препарат изготавливают из ослабленной версии аденовируса (вируса простуды) шимпанзе, который модифицировали под коронавирус. С помощью вакцины имунная система вырабатывает антитела и готовит их для атаки настоящего коронавируса, когда тот попадет в организм.

CoviShield рекомендована ВОЗ к экстренному использованию. Препарат вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней).

Фактически британскую вакцину AstraZenecа и ее индийского "брата" объединяет только технология и общий принцип действия. Иными словами, эта вакцина не идентична шведско-британской.

Вакцинация в Украине

23 февраля препарат был зарегистрирован в Украине, в тот же день в страну прибыла и первая партия лекарства.

Почти сразу в Украине она получила прозвище "вакцина для бедных" - Украина стала одним из первых покупателей препарата, который до того Индия бесплатно, в рамках гуманитарной помощи отправляла в Бутан, Бангладеш, Афганистан, Мьянму, Непал и другие страны, которые не могли позволить себе закупку.

Чтобы подстегнуть старт вакцинации, министр Степанов первым из публичных лиц привился на камеры, а следом получил свою дозу и президент Владимир Зеленский, пояснив, что таким образом хотел подать личный пример украинцам. Тем не менее, 9 марта глава украинского Минздрава был вынужден признать, что вакцинация от COVID-19 идет не по плану: оказалось, что с начала кампании по вакцинации, которая стартовала 24 февраля, в Украине привили всего 19 тысяч человек.

Побочные эффекты CoviShield

Наиболее распространенными побочными действиями вакцины AstraZeneca (а, следовательно, и CoviShield) считаются:

  • боль, покраснение, зуд, отек, кровоподтеки в месте инъекции,
  • усталость,
  • озноб или лихорадка,
  • головная боль,
  • тошнота,
  • боль в суставах или мышцах,
  • затруднение дыхания.

К "побочке" относят рвоту и диарею, а также изредка - снижение аппетита, головокружение, потливость, боли в животе и сыпь.

Кроме того, к эффективности вакцины возникли вопросы. В частности, в момент поступления в Украину, она не имела завершенной третьей фазы клинических испытаний, а её регистрация в самой Индии прошла по процедуре "Emergency Use" (экстренной регистрации). Это исследование необходимо для получения дополнительных клинических данных об эффективности, безопасности и того, с каким промежутком эффективнее проводить вакцину. В заявлении группы по защите прав пациентов All India Drug Action Network обращалось внимание на то, что одобрение вакцины могло быть поспешным.

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