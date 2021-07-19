Ляшко назвал лучшую вакцину от коронавируса в Украине

Виктор Ляшко / УНИАН

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, который ранее анонсировал инновационные лекарства от COVID-19 для украинцев, заявил, что гражданам страны не стоит дожидаться "лучшей" вакцины от коронавируса.

По его словам, лучший препарат – это тот, который введен в организм и уже начал работать. Глава Минздрава добавил, что поиск лучшей вакцины – это маркетинговая ловушка, передает издание Сегодня.

Министр посоветовал поскорее обратиться к своему семейному врачу, чтобы записаться на прививку и вакцинироваться от коронавируса.

"И, поверьте, это будет вам защита. Даже не спрашивайте чем", – подчеркнул он.

Как известно, сам Виктор Ляшко сделал первый укол препаратом AstraZeneca в Кагарлыкской больнице, когда вакцинировали медиков. Через три месяца он получил вторую дозу препарата.

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