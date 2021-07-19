Ляшко назвал лучшую вакцину от коронавируса в Украине

Сам глава Минздрава Виктор Ляшко сделал первый укол препаратом AstraZeneca. Через три месяца он получил вторую дозу препарата.
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, который ранее анонсировал инновационные лекарства от COVID-19 для украинцев, заявил, что гражданам страны не стоит дожидаться "лучшей" вакцины от коронавируса.
По его словам, лучший препарат – это тот, который введен в организм и уже начал работать. Глава Минздрава добавил, что поиск лучшей вакцины – это маркетинговая ловушка, передает издание Сегодня.
Министр посоветовал поскорее обратиться к своему семейному врачу, чтобы записаться на прививку и вакцинироваться от коронавируса.
"И, поверьте, это будет вам защита. Даже не спрашивайте чем", – подчеркнул он.
Как известно, сам Виктор Ляшко сделал первый укол препаратом AstraZeneca в Кагарлыкской больнице, когда вакцинировали медиков. Через три месяца он получил вторую дозу препарата.
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Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее писал Главред:
- Детский фонд ООН доставил в Украину более 2 млн доз вакцины от коронавируса производства американской компании Moderna. Партия в размере 2 000 040 доз была предоставлена американским правительством через глобальный механизм COVAX.
- Глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что двойная прививка американской вакциной Moderna позволит украинцам получить признанный на международном уровне сертификат вакцинации от COVID-19 и откроет границы для туристических поездок в Евросоюз. Препарат планируют доставить во все регионы Украины до 21 июля.
- Во время грядущей, уже пятой по счету, волны вакцинации в Украине будут прививаться дети. Об этом сообщил руководитель национальной программы иммунизации Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Александр Заика.
- В Украине появился новый нелегальный бизнес - подделка паспортов вакцинации для выезда в Евросоюз, заявил бывший министр здравоохранения Украины Максим Степанов.