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Ляшко назвал лучшую вакцину от коронавируса в Украине

19 июля 2021, 06:39
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Сам глава Минздрава Виктор Ляшко сделал первый укол препаратом AstraZeneca. Через три месяца он получил вторую дозу препарата.

Виктор Ляшко
Виктор Ляшко / УНИАН

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, который ранее анонсировал инновационные лекарства от COVID-19 для украинцев, заявил, что гражданам страны не стоит дожидаться "лучшей" вакцины от коронавируса.

По его словам, лучший препарат – это тот, который введен в организм и уже начал работать. Глава Минздрава добавил, что поиск лучшей вакцины – это маркетинговая ловушка, передает издание Сегодня.

Министр посоветовал поскорее обратиться к своему семейному врачу, чтобы записаться на прививку и вакцинироваться от коронавируса.

"И, поверьте, это будет вам защита. Даже не спрашивайте чем", – подчеркнул он.

Как известно, сам Виктор Ляшко сделал первый укол препаратом AstraZeneca в Кагарлыкской больнице, когда вакцинировали медиков. Через три месяца он получил вторую дозу препарата.

Читайте такжеВ Минздраве развеяли самые распространенные мифы о COVID-вакцинации

Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • Детский фонд ООН доставил в Украину более 2 млн доз вакцины от коронавируса производства американской компании Moderna. Партия в размере 2 000 040 доз была предоставлена американским правительством через глобальный механизм COVAX.
  • Глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что двойная прививка американской вакциной Moderna позволит украинцам получить признанный на международном уровне сертификат вакцинации от COVID-19 и откроет границы для туристических поездок в Евросоюз. Препарат планируют доставить во все регионы Украины до 21 июля.
  • Во время грядущей, уже пятой по счету, волны вакцинации в Украине будут прививаться дети. Об этом сообщил руководитель национальной программы иммунизации Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Александр Заика.
  • В Украине появился новый нелегальный бизнес - подделка паспортов вакцинации для выезда в Евросоюз, заявил бывший министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
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