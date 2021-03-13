УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Ляшко назвал причину отказа врачей от вакцинации от коронавируса

13 марта 2021, 04:22
Прослушать новость
Остановить

Главный санврач прокомментировал статистку осложнений после прививки от коронавируса.

вакцинация
/ Reuters

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко прокомментировал информацию о том, что многие врачи в Украине отказываются вакцинироваться от коронавируса.

Как подчеркнул он в интервью радио НВ, СМИ уделяют повышенное внимание отдельным случаям отказа медработников от вакцинации.

"Давайте посмотрим, сколько врачей вакцинировались и сколько отдали свою дозу, так как уже переболели. У нас в рекомендациях Национальной технической группы экспертов прописано: если ты переболел, то можешь отсрочить свою иммунопрофилактику на шесть месяцев. У человека выработаны антитела, что является гарантированной защитой от коронавирусной болезни, и они также передают эту дозу", - говорит главный санврач.

По его словам, программа вакцинации в Украине проходит согласно запланированному сценарию.

"Все идет так, как и было запланировано. Коммуникационная кампания сейчас также набирает обороты: появление вакцины, расширение уже на второй, третий этапы — все пойдет правильно", - уверен замминистра здравоохранения.

Он также прокомментировал статистку осложнений после прививки от коронавируса.

"Мы смотрим и анализируем статистику: уже более 20 тыс. привитых, а неблагоприятные события после иммунизации в Украине не превышают 1% от всех сделанных прививок, программных ошибок не зафиксировано. То есть нет неблагоприятных событий после иммунизации вследствие допущения программной ошибки медицинским работником", - добавил Ляшко.

Читайте такжеВирусолог рассказала, скиснет ли в Украине вся вакцина Covishield

Вакцинация от коронавируса:

Индийская вакцина CoviShield

В конце февраля стало известно, что вместо ранее обещанных Минздравом вакцин Pfizer и Moderna, а позже китайской Sinovac, Украина закупит индийский препарат под названием CoviShield. Для заключения контракта глава Минздрава Максим Степанов лично побывал в Индии.

Вакцина CoviShield - что это

CoviShield - это вакцина от коронавируса, изготавливающаяся по лицензии британско-шведской компании AstraZenecа, и производится на мощностях Serum Institute of India ("Институт сывороток Индии") – самом крупном производстве вакцин в мире.

Препарат изготавливают из ослабленной версии аденовируса (вируса простуды) шимпанзе, который модифицировали под коронавирус. С помощью вакцины имунная система вырабатывает антитела и готовит их для атаки настоящего коронавируса, когда тот попадет в организм.

CoviShield рекомендована ВОЗ к экстренному использованию. Препарат вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней).

Фактически британскую вакцину AstraZenecа и ее индийского "брата" объединяет только технология и общий принцип действия. Иными словами, эта вакцина не идентична шведско-британской.

Вакцинация в Украине

23 февраля препарат был зарегистрирован в Украине, в тот же день в страну прибыла и первая партия лекарства.

Почти сразу в Украине она получила прозвище "вакцина для бедных" - Украина стала одним из первых покупателей препарата, который до того Индия бесплатно, в рамках гуманитарной помощи отправляла в Бутан, Бангладеш, Афганистан, Мьянму, Непал и другие страны, которые не могли позволить себе закупку.

Чтобы подстегнуть старт вакцинации, министр Степанов первым из публичных лиц привился на камеры, а следом получил свою дозу и президент Владимир Зеленский, пояснив, что таким образом хотел подать личный пример украинцам. Тем не менее, 9 марта глава украинского Минздрава был вынужден признать, что вакцинация от COVID-19 идет не по плану: оказалось, что с начала кампании по вакцинации, которая стартовала 24 февраля, в Украине привили всего 19 тысяч человек.

Побочные эффекты CoviShield

Наиболее распространенными побочными действиями вакцины AstraZeneca (а, следовательно, и CoviShield) считаются:

  • боль, покраснение, зуд, отек, кровоподтеки в месте инъекции,
  • усталость,
  • озноб или лихорадка,
  • головная боль,
  • тошнота,
  • боль в суставах или мышцах,
  • затруднение дыхания.

К "побочке" относят рвоту и диарею, а также изредка - снижение аппетита, головокружение, потливость, боли в животе и сыпь.

Кроме того, к эффективности вакцины возникли вопросы. В частности, в момент поступления в Украину, она не имела завершенной третьей фазы клинических испытаний, а её регистрация в самой Индии прошла по процедуре "Emergency Use" (экстренной регистрации). Это исследование необходимо для получения дополнительных клинических данных об эффективности, безопасности и того, с каким промежутком эффективнее проводить вакцину. В заявлении группы по защите прав пациентов All India Drug Action Network обращалось внимание на то, что одобрение вакцины могло быть поспешным.

Виктор Ляшко вакцина от коронавируса вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Ляшко назвал причину отказа врачей от вакцинации от коронавируса». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Ляшко спрогнозировал "пасхальный карантин" из-за коронавируса-мутантаЛяшко спрогнозировал "пасхальный карантин" из-за коронавируса-мутанта Иммунолог спрогнозировал, когда коронавирус в Украине исчезнетИммунолог спрогнозировал, когда коронавирус в Украине исчезнет В "красных" областях карантина запретили общественный транспортВ "красных" областях карантина запретили общественный транспорт 40 тысяч больных в день: в НАН рассказали, чего ждать от весенней волны COVID-1940 тысяч больных в день: в НАН рассказали, чего ждать от весенней волны COVID-19 Популярный жаропонижающий препарат может защитить от COVID-19 – ученыеПопулярный жаропонижающий препарат может защитить от COVID-19 – ученые

Последние новости

04:22
Ляшко назвал причину отказа врачей от вакцинации от коронавируса
03:47
Диетологи рассказали, как снять боль от панкреатита в домашних условиях
03:03
В Москве сирота умерла из-за ворованных блинов
02:13
Поздравления на День землеустроителя прикольные и искренние
01:36
Гороскоп на 13 марта для всех: соблазнительное знакомство и тайная корысть Видео
Реклама
00:54
Известная сваха объяснила, почему женщин после 35 лет не берут замуж Видео
00:37
Бывший спикер Рады объяснил, почему подписали договор по ЧФ РФ в Крыму
00:19
Когда в 2021 году начинаются Еврейские кучки и насколько похолодает Видео
12 марта, пятница
23:57
Убийство девочки на Херсонщине: появились результаты вскрытия Видео
23:29
Полиция оштрафовала Арахамию за нарушение ПДД Видео
23:26
У Зеленского объяснили заявления РФ о военной операции ВСУ на Донбассе
22:59
Нафтогаз с 1 апреля переходит на рыночные тарифы: как изменятся цены Видео
22:55
СМИ узнали, какие паспорта вакцинации закроют поездки в ЕС Видео
22:13
Голубовская сообщила о главной смертельной опасности COVID-19
22:05
Чай может снизить кровяное давление - исследование Видео
21:46
Зеленский сделал заявление о Крыме и предупредил о действиях СНБО Видео
21:35
"Даем сдачи": президент откровенно высказался о санкциях СНБО Видео
21:06
США отреагировали на создание Крымской платформы
20:46
В СБУ объяснили ситуацию с отключением отопления в Донецкой области Видео
20:38
В Чехии украинские заробитчане задохнулись газом в холодильной камере
Реклама
20:26
51 тысяча штрафа и конфискация авто: подписан закон об увеличении ПДД-штрафов Видео
20:00
В Минсоцполитики признались, кому "не светят" субсидии Видео
19:29
Столица застряла в огромных пробках, заблокированы магистрали Видео
19:23
Что есть при поносе: названы пять правильных продуктов Видео
19:22
В СБУ сделали заявление о договоре по Крыму и Черноморскому флоту РФ Видео
19:16
Смерти после применения вакцины - комментарий АstraZeneca Видео
19:05
Холостяк 11 сезон: как прошел 2 выпуск - порноактриса на проекте и второй дом Видео
18:40
Халява закончилась: Netflix взялся за недобросовестных пользователей
18:07
В Microsoft Store началась крупная распродажа игр для Xbox и ПК
18:05
В ЕС хотят расширить список побочных эффектов от AstraZeneca: что войдет Видео
17:50
Кравчук рассказал, как США изменят переговоры по Донбассу Видео
17:43
Дефицит железа: как выявить проблему Видео
17:09
Разработка ремейка легендарной "Готики" набирает обороты Видео
17:07
"Абсолютно другие симптомы": врачи указали на необычные проявления хронической болезни Видео
17:00
Где логика 2021 - Что показали во втором выпуске шоу Нового канала Видео
16:56
В МИД Украины назвали условие отмены санкций ЕС против России Видео
16:55
Кабмин должен действовать на рынке газа рыночными методами – Ассоциация
16:40
На Херсонщине рассказали о подозреваемых в убийстве ребенка – СМИ Видео
16:36
Go-A обвинили в использовании редчайшей птицы для клипа на Евровидение
16:35
Эксперт назвал главного противника реального рынка газа
Реклама
16:26
Как женщине не заболеть раком: семь важных шагов Видео
16:12
Части Украины синоптик сулит до +14: названы самые теплые области Видео
16:10
Instagram перезапустила Lite-версию своего приложения в Украине
16:02
У Кличко раскрыли планы по работе транспорта в Киеве в случае локдауна Видео
16:01
В Украине подорожали сигареты - чиновники назвали причину Видео
15:54
Кравчук сделал заявление о новых переговорах Зеленского и Путина Видео
15:47
ЕС ударил по России продлением санкций за агрессию против Украины Видео
15:43
Телеведущую заставили есть живых тараканов в Индонезии
15:26
Вирусолог рассказала, скиснет ли в Украине вся вакцина Covishield Видео
15:25
Когда потепление в Украине: синоптик назвала теплые дни Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять