Ляшко назвал причину отказа врачей от вакцинации от коронавируса

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Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко прокомментировал информацию о том, что многие врачи в Украине отказываются вакцинироваться от коронавируса.

Как подчеркнул он в интервью радио НВ, СМИ уделяют повышенное внимание отдельным случаям отказа медработников от вакцинации.

"Давайте посмотрим, сколько врачей вакцинировались и сколько отдали свою дозу, так как уже переболели. У нас в рекомендациях Национальной технической группы экспертов прописано: если ты переболел, то можешь отсрочить свою иммунопрофилактику на шесть месяцев. У человека выработаны антитела, что является гарантированной защитой от коронавирусной болезни, и они также передают эту дозу", - говорит главный санврач.

По его словам, программа вакцинации в Украине проходит согласно запланированному сценарию.

"Все идет так, как и было запланировано. Коммуникационная кампания сейчас также набирает обороты: появление вакцины, расширение уже на второй, третий этапы — все пойдет правильно", - уверен замминистра здравоохранения.

Он также прокомментировал статистку осложнений после прививки от коронавируса.

"Мы смотрим и анализируем статистику: уже более 20 тыс. привитых, а неблагоприятные события после иммунизации в Украине не превышают 1% от всех сделанных прививок, программных ошибок не зафиксировано. То есть нет неблагоприятных событий после иммунизации вследствие допущения программной ошибки медицинским работником", - добавил Ляшко.

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Вакцинация от коронавируса:

Президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса 2 марта в Северодонецке Луганской области вместе с военными в качестве главнокомандующего ВСУ. Ему укололи индийскую вакцину CoviShield.

В понедельник, 1 марта, глава Минздрава Украины Максим Степанов привился от коронавируса.

До того главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что рост количества новых инфицированных коронавирусом на Прикарпатье, Закарпатье и Буковине связан с наплывом туристов.