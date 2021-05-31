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Ляшко назвал сроки и условия ослабления карантина в Украине

31 мая 2021, 06:45
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Глава Минздрава анонсировал "карантинные послабления" в Украине.

Карантин в Украине могут ослабить
В Минздраве заговорили об ослаблении карантина / УНИАН

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал ослабление в Украине карантинных ограничений, вызванных эпидемией коронавируса.

Как подчеркнул он в интервью ТСН, на летний период карантинные ограничения в Украине могут ослабить.

Глава Минздрава обратил внимание на то, что в Украине наблюдается определенная "карантинная усталость".

Он уверен в том, что необходимо найти "золотую середину" между способностью медицинской системы лечить больных и экономическими интересами.

"Уже есть карантинная усталость, Пандемическая усталость. Поэтому когда у нас стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные послабления", - добавил Ляшко.

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Карантин в Украине:

Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах

Зеленая зона – ограничения:

  • Масочный режим;
  • Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
  • Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.

Желтая карантинная зона – ограничения:

  • Все ограничения зеленой зоны;
  • Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
  • В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
  • Запрещена работа хостелов;
  • Не проводится плановая госпитализация;
  • Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

Оранжевая зона карантина – ограничения:

  • Запрещена работа турбаз и хостелов;
  • В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
  • Прекращена плановая госпитализация;
  • Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
  • В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
  • Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.

Красная зона карантина – ограничения:

  • Не работает общественный транспорт;
  • Не работают учебные заведения;
  • Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
  • Не работают заведения культуры;
  • Не работают непродовольственные магазины и рынки.
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