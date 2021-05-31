Ляшко назвал сроки и условия ослабления карантина в Украине

Глава Минздрава анонсировал "карантинные послабления" в Украине.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал ослабление в Украине карантинных ограничений, вызванных эпидемией коронавируса.
Как подчеркнул он в интервью ТСН, на летний период карантинные ограничения в Украине могут ослабить.
Глава Минздрава обратил внимание на то, что в Украине наблюдается определенная "карантинная усталость".
Он уверен в том, что необходимо найти "золотую середину" между способностью медицинской системы лечить больных и экономическими интересами.
"Уже есть карантинная усталость, Пандемическая усталость. Поэтому когда у нас стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные послабления", - добавил Ляшко.
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Карантин в Украине:
- Ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил о том, что карантин в Украине, введенный из-за эпидемии коронавируса, могут продлить и после 30 июня. По его словам, все зависит от самих украинцев. Немчинов призвал граждан соблюдать карантинные нормы.
- Карантин в Украине, введенный из-за пандемии коронавируса, скорее всего будут продлевать, заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль. Он подтвердил свой предыдущий прогноз о том, что карантинные ограничения будут сохраняться в течение двух лет.
- Добавим, что в Украине уже вспыхивали протесты с требованием ослабить карантин. Митингующие перекрывали трассы и требовали позволить им работать.
Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах
Зеленая зона – ограничения:
- Масочный режим;
- Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
- Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.
Желтая карантинная зона – ограничения:
- Все ограничения зеленой зоны;
- Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
- В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
- Запрещена работа хостелов;
- Не проводится плановая госпитализация;
- Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
Оранжевая зона карантина – ограничения:
- Запрещена работа турбаз и хостелов;
- В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
- Прекращена плановая госпитализация;
- Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
- В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
- Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.
Красная зона карантина – ограничения:
- Не работает общественный транспорт;
- Не работают учебные заведения;
- Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
- Не работают заведения культуры;
- Не работают непродовольственные магазины и рынки.
Автор: Алексей Тычина