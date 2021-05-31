Ляшко назвал сроки и условия ослабления карантина в Украине

В Минздраве заговорили об ослаблении карантина / УНИАН

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал ослабление в Украине карантинных ограничений, вызванных эпидемией коронавируса.

Как подчеркнул он в интервью ТСН, на летний период карантинные ограничения в Украине могут ослабить.

Глава Минздрава обратил внимание на то, что в Украине наблюдается определенная "карантинная усталость".

Он уверен в том, что необходимо найти "золотую середину" между способностью медицинской системы лечить больных и экономическими интересами.

"Уже есть карантинная усталость, Пандемическая усталость. Поэтому когда у нас стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные послабления", - добавил Ляшко.

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Карантин в Украине:

Ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил о том, что карантин в Украине, введенный из-за эпидемии коронавируса, могут продлить и после 30 июня. По его словам, все зависит от самих украинцев. Немчинов призвал граждан соблюдать карантинные нормы.

Карантин в Украине, введенный из-за пандемии коронавируса, скорее всего будут продлевать, заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль. Он подтвердил свой предыдущий прогноз о том, что карантинные ограничения будут сохраняться в течение двух лет.

Добавим, что в Украине уже вспыхивали протесты с требованием ослабить карантин. Митингующие перекрывали трассы и требовали позволить им работать.