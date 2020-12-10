Ляшко назвал сроки, когда коронавирус в Украине пойдет на спад​

По словам Ляшко, к концу весны станут менее жесткими карантинные ограничения.
Пандемия коронавируса в Украине пойдет на спад в мае 2021 года из-за того, что вирус станет сезонным и люди начнут получать вакцину от коронавируса.
Об этом в интервью ТСН рассказал главный государственный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
По словам Ляшко, к концу весны станут менее жесткими карантинные ограничения.
"Ориентировочно, я считаете, что уже с мая 2021 у нас будет уже такой адаптивный карантин, который позволит дышать легче", – сказал Ляшко.
Также главный санитарный врач выразил надежду, что именно весной уже начнется массовая вакцинация в стране, которая приведет к формированию как личного иммунитета у каждого человека, так и коллективного.
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"И мы забудем об этой ужасной болезни", – сказал Ляшко.
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов прояснил ситуацию с вакцинацией от коронавируса в Украине. По его словам, в стране будут проводить прививки от COVID-19 людям, которые попадают в группу риска.
- заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о перспективах получения Украиной вакцины от коронавируса. По его словам, Украина получит около 8,5 млн доз вакцины от коронавируса.
- Руководитель Минздрава заявил, что, по предварительным оценкам, закупка 40 млн тестов на коронавирус COVID-19 обойдется бюджету Украины минимум в 120 млрд гривен.