Ляшко назвал сроки, когда коронавирус в Украине пойдет на спад​

Ляшко рассказал, когда закончится коронавирус в Украине / УНИАН

Пандемия коронавируса в Украине пойдет на спад в мае 2021 года из-за того, что вирус станет сезонным и люди начнут получать вакцину от коронавируса.

Об этом в интервью ТСН рассказал главный государственный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, к концу весны станут менее жесткими карантинные ограничения.

"Ориентировочно, я считаете, что уже с мая 2021 у нас будет уже такой адаптивный карантин, который позволит дышать легче", – сказал Ляшко.

Также главный санитарный врач выразил надежду, что именно весной уже начнется массовая вакцинация в стране, которая приведет к формированию как личного иммунитета у каждого человека, так и коллективного.

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"И мы забудем об этой ужасной болезни", – сказал Ляшко.

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