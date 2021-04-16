Ляшко назвал три города с критической ситуацией с COVID-19

Ляшко рассказал о статистике с коронавирусом / УНИАН

Ситуация с коронавирусом в Украине начала стабилизироваться. Однако в Киеве, Харькове и Днепре все еще сохраняется критическая COVID-ситуация, сообщил главный санврач Виктор Ляшко в эфире Радио НВ.

"Если брать определенные области, города, территориальные общины, то не везде ситуация стабилизируется. Сегодня критические ситуации в Киеве: видим стабилизацию, но на достаточно высоких уровнях. Видим, что растет значительно Харьков. Видим, что подключился к эпидпроцессу Днепр", - заявил он.

Ляшко также отметил, что для городов-миллионников характерно широкое распространение коронавируса и быстрое заполнение медицинской системы больными.

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Главный санврач связывает такую ​​закономерность с большими скоплениями людей в торговых центрах, в транспорте.

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