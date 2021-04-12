Ляшко назвал три области-претендента на переход в желтую зону

По его словам, переход из красной зоны в желтую состоится "в ближайшие дни – три-четыре-пять дней".

Ослабление карантинных ограничений ожидает Черниговскую, Закарпатскую и Черновицкую области, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на 5 канале .

Красная зона карантина в Украине скоро станет меньше: оттуда намерены убрать сразу три области.

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