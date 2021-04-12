Ляшко назвал три области-претендента на переход в желтую зону

По его словам, переход из красной зоны в желтую состоится в ближайшие дни.
Красная зона карантина в Украине скоро станет меньше: оттуда намерены убрать сразу три области.
Ослабление карантинных ограничений ожидает Черниговскую, Закарпатскую и Черновицкую области, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на 5 канале.
По его словам, переход из красной зоны в желтую состоится "в ближайшие дни – три-четыре-пять дней".
Коронавирус в Украине: новости
- По состоянию на 12 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 7856 жителей страны. За минувшие сутки госпитализированы 2 770 человек; летальных случаев – 287; выздоровели – 5 355 человек.
- Ранее врач назвала условие для введения тотального локдауна в Украине. В некоторых регионах ситуация с заболеваемостью коронавирусом начала стабилизироваться. Это говорит о том, что адаптивный карантин более-менее эффективен.
- В Минздраве назвали условие завершения пандемии COVID-19 через три недели. Виктор Ляшко рассказал о необходимости масочного режима и назвал условие завершения пандемии.
Автор: Диана Беловодская