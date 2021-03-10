Ляшко назвал условие выдачи паспортов вакцинации от COVID-19 в Украине

Сертификаты о прохождении вакцинации от коронавируса будут выдаваться бесплатно, сказал Виктор Ляшко.
В Украине в скором времени можно будет получить специальный международный сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19. Документ будет выдаваться на бесплатной основе тем, кто дважды сделал прививку от коронавируса. "Паспорт вакцинации" может понадобиться для поездок за границу, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина.
По его словам, согласно международным требованиям, существуют специальные нормы по предоставлению таких документов. Запуск каких-либо других коронавирусных паспортов пока не предусмотрен.
"Есть международные медико-санитарные правила, есть приложение номер шесть к этим правилам, которое четко прописывает форму и требования к международному свидетельству о вакцинации. И пока никаких других паспортов мы не внедряем", - подчеркнул Ляшко.Читайте такжеСМИ узнали, почему вакцина CoviShield заблокирует безвиз Украины с ЕС
Поездки за границу – новости
- В ЕС 26 февраля приняли решение о том, что в связи с непростой коронавирусной ситуацией границы Европы для туристических и нецелевых поездок открывать пока не будут.
- Лидеры государств Европейского Союза договорились о создании так называемых "COVID-паспортов". В ЕС планируют уже к лету ввести документы, подтверждающие вакцинацию лиц, которые отправляются в европейские государства.
- Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что Украина планирует выдавать такие "ковид-паспорта" в том случае, если их будут требовать государства, на территорию которых отправляются украинцы.