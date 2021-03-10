Ляшко назвал условие выдачи паспортов вакцинации от COVID-19 в Украине

В Украине выдадут сертификат о вакцинации лицам, которые дважды сделают прививку - Ляшко / УНИАН

В Украине в скором времени можно будет получить специальный международный сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19. Документ будет выдаваться на бесплатной основе тем, кто дважды сделал прививку от коронавируса. "Паспорт вакцинации" может понадобиться для поездок за границу, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина.

По его словам, согласно международным требованиям, существуют специальные нормы по предоставлению таких документов. Запуск каких-либо других коронавирусных паспортов пока не предусмотрен.

"Есть международные медико-санитарные правила, есть приложение номер шесть к этим правилам, которое четко прописывает форму и требования к международному свидетельству о вакцинации. И пока никаких других паспортов мы не внедряем", - подчеркнул Ляшко.Читайте такжеСМИ узнали, почему вакцина CoviShield заблокирует безвиз Украины с ЕС

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