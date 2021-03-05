Ляшко объяснил, откуда берется вакцина для знаменитостей Украины

Публичных людей в Украине вакцинируют, чтобы вакцина от коронавируса не пропадала зря, заявил главный государственный санитарный врач Украины.
Публичных и известных людей в Украине вакцинируют от коронавируса вне очереди, чтобы не пропадали дозы флакон CoviShield/AstraZeneca, которые открыли, но не смогли использовать.
Дело в том, что в каждом флаконе CoviShield/AstraZeneca находится 10 доз вакцины, а срок их использования – всего 6 часов, пояснил на брифинге 5 марта заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"Чтобы показать, что вакцинироваться против COVID целесообразно и безопасно, приказом от 1 марта министр здравоохранения Максим Степанов внес изменения в дорожную карту вакцин. Этими изменениями мы позволили популяризировать проведения прививок остаточными дозами, которые образуются во время проведения выездных мобильных сессий, публичных и известных людей", – рассказал Ляшко.
По его словам, есть несколько путей образования "излишков":
- количество людей в день, которые записались на вакцинацию к конкретной мобильной бригаде, оказалось некратным десяти;
- люди были записаны на вакцинацию, под них был распечатан 10-дозный флакон – но люди от прививки отказались;
- человек на вакцинацию пришел, но у него обнаружили противопоказания к вакцинации – его дозу также "можно использовать так, как это предусмотрено приказом".
Ранее Ляшко пояснил, с какими симптомами нельзя колоть вакцину от COVID-19. Он озвучил полный перечень противопоказаний, при которых вакцинация от коронавируса автоматически отменяется.
Вакцинация от коронавируса в Украине:
- Вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля, хотя Минздрав обещал старт вакцинации с 5 февраля. Первыми от вируса привились три медика. В Минздраве сообщили, что медики, которые первыми были вакцинированы, хорошо себя чувствуют и не прекращали работать.
- 2 марта президент Владимир Зеленский получил прививку от коронавируса COVID-19 в Северодонецке Луганской области.
- 3 марта стало известно о самочувствии Зеленского после прививки от COVID-19. По словам главы Минздрава Украины Максима Степанова, президент перенес прививку "без осложнений", чувствует себя хорошо.
- Сам Степанов привился от коронавируса 1 марта. Ему укололи индийскую вакцину CoviShield. Вакцинация прошла перед объективами журналистов.
- 2 марта глава Степанов заявил о хорошем самочувствии после вакцинации индийским препаратом Covishield.