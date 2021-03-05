Ляшко объяснил, откуда берется вакцина для знаменитостей Украины

Откуда берется COVID-вакцина для знаменитостей Украины / president.gov.ua

Публичных и известных людей в Украине вакцинируют от коронавируса вне очереди, чтобы не пропадали дозы флакон CoviShield/AstraZeneca, которые открыли, но не смогли использовать.

Дело в том, что в каждом флаконе CoviShield/AstraZeneca находится 10 доз вакцины, а срок их использования – всего 6 часов, пояснил на брифинге 5 марта заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Чтобы показать, что вакцинироваться против COVID целесообразно и безопасно, приказом от 1 марта министр здравоохранения Максим Степанов внес изменения в дорожную карту вакцин. Этими изменениями мы позволили популяризировать проведения прививок остаточными дозами, которые образуются во время проведения выездных мобильных сессий, публичных и известных людей", – рассказал Ляшко.

По его словам, есть несколько путей образования "излишков":

количество людей в день, которые записались на вакцинацию к конкретной мобильной бригаде, оказалось некратным десяти;

люди были записаны на вакцинацию, под них был распечатан 10-дозный флакон – но люди от прививки отказались;

человек на вакцинацию пришел, но у него обнаружили противопоказания к вакцинации – его дозу также "можно использовать так, как это предусмотрено приказом".

Ранее Ляшко пояснил, с какими симптомами нельзя колоть вакцину от COVID-19. Он озвучил полный перечень противопоказаний, при которых вакцинация от коронавируса автоматически отменяется.

Вакцинация от коронавируса в Украине: