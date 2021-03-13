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Ляшко откровенно высказался о темпах вакцинации в Украине

13 марта 2021, 21:07
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По словам главного санитарного врача, говорить о темпах вакцинации в нашей стране еще очень рано. Должно пройти как минимум еще пару месяцев.

Ляшко
Ляшко высказался о вакцинации в Украине / УНИАН

В Украине темпы вакцинации от опасного коронавируса были невысокими из-за выходных дней и праздников. Поэтому о темпах вакцинации нужно говорить хотя бы через два месяца после ее начала, рассказал заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Замглавы Минздрава считает, что это кажется, что вакцинация идет медленно.

"С организационной точки зрения вакцинировать людей в ковидных больницах все же сложнее. Есть определенная группа людей, которую мы должны вакцинировать. Сейчас во всех учреждениях здравоохранения будет большее количество вакцинированных, способности мобильных бригад вырастут в разы, и вакцинация наберет темп. Главное, чтобы были регулярные поставки вакцины в нашу страну", - объяснил Ляшко.

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Он сравнил ситуацию в Украине и во Франции.

"Я вам могу серьезно сказать: если вы посмотрите сейчас на Францию, то Украина имеет с ней показатели один в один по количеству проведенных прививок за сутки с начала кампании", - отметил Ляшко.

Франция начала COVID-вакцинацию 27 декабря. На 13 марта по крайней мере одну дозу прививки получили 3,8 млн жителей страны. В Украине вакцинация началась 24 февраля. На 13 марта прививку получили более 47 тысяч человек.

Вакцинация от коронавируса в Украине

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