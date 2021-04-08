Ляшко озвучил два главных условия для выполнения плана вакцинации

По состоянию на 8 апреля первую дозу вакцины от коронавируса получили 334 576 украинцев. Обе дозы вакцины получили лишь 2 человека.
В Минздраве озвучили два главных условия для выполнения плана вакцинации украинского населения от коронавируса. Так, Минздрав хочет до конца 2021 года вакцинировать 70% взрослого населения, сообщает Украина 24.
По словам главного санврача Виктора Ляшко, для выполнения этого плана нужно вакцинировать 6 млн человек ежемесячно и по 220 тысяч ежесуточно.
"Есть несколько переменных, которые будут влиять на выполнение этого плана. Первая - это наличие вакцин, должен быть по крайней мере 1 миллион (доз - ред.), чтобы мы могли задействовать все ресурсы нашей медицинской системы. Вторая - люди должны прийти вакцинироваться, мы активно должны их убедить", - пояснил он.
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По состоянию на 8 апреля первую дозу вакцины от коронавируса получили 334 576 украинцев. Обе дозы вакцины получили лишь 2 человека. Вакцинация проводится только препаратом Covishield.
Вакцинация от коронавируса:
- Президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса 2 марта в Северодонецке Луганской области вместе с военными в качестве главнокомандующего ВСУ. Ему укололи индийскую вакцину CoviShield.
- В понедельник, 1 марта, глава Минздрава Украины Максим Степанов привился от коронавируса.
- До того главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что рост количества новых инфицированных коронавирусом на Прикарпатье, Закарпатье и Буковине связан с наплывом туристов.