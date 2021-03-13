Ляшко пояснил, куда девать "лишние" дозы вакцин от коронавируса

Ляшко рассказал о лишних дозах вакцины от коронавируса / УНИАН

В Минздраве рекомендовали врачам открывать нужное количество флаконов с вакциной CoviShield от коронавируса, чтобы привить всех желающих во время "первой волны". В случае остаточных доз привлекать к прививкам граждан, попавших во вторую или третью "волны".

Чтобы использовать оставшиеся дозы препарата, ведомство также позволило прививать вне очереди известных и публичных людей, поведал в интервью НВ главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он подчеркнул, что очередность вакцинации в Украине четко прописана.

"Флакон пришел многодозный. Как врач я рекомендую всем мобильным бригадам: если ты приезжаешь в учреждение здравоохранения, у тебя есть 62 человека на вакцинацию, то тебе надо открыть семь флаконов. Шесть ты используешь полностью, с седьмого ты используешь две дозы. Стоит ли его открывать? Стоит, чтобы защитить врача, который выразил желание вакцинироваться", – сказал Ляшко.

Он пояснил, что в дорожной карте вакцинации четко прописано, что "в случае увеличения остатка таких доз приближается очередь других групп риска". То есть, прививать можно людей со второго и третьего этапов, отметил санитарный врач.

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"Например, мы едем в Кагарлык, видим 62 человека, – но до того, как мы доезжаем, мы говорим: найдите еще восемь человек со второго этапа. Это может быть семейный врач, работник с предприятия критической инфраструктуры, человек преклонного возраста. Никаких проблем – найдите и провакцинуйтесь", – сказал медик.

Ляшко добавил, что "лишняя" доза иногда остается из-за того, что кто-то из записанных на вакцинацию не пришел.

"Кто-то заболел в этот момент, кто-то не пришел, были семейные проблемы, – и появляется остаточная доза. Ее можно использовать для популяризации [кампании по вакцинации]", – рассказал заместитель главы Минздрава.

"Мы готовы к коммуникации. С одной стороны, все кричат: ​​"Нет коммуникации, продвижения!" С другой стороны, нет лучшего продвижения, чем известные люди, авторитеты, лидеры мнений, которые показывают на собственном примере, что полностью нужно вакцинироваться, ведь вакцина безопасна на 100%", – добавил он.

Ляшко указал, что именно для этого были внесены изменения в приказ Министерства здравоохранения и прописана приоритетность, кого в первую очередь надо пригласить на прививку остаточной дозой, чтобы популяризировать вакцинацию.

"Но это следует делать исключительно публично, с приглашением средств массовой информации и с большим охватом аудитории", – подчеркнул главный государственный санитарный врач.

Вакцинация от коронавируса в Украине