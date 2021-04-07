Ляшко пояснил, почему две области не попали в "красную зону"

По данным Минздрава, вчера, 6 апреля, в Черкасской области зафиксировали 745 новых больных коронавирусом.
В Минздраве пояснили, почему Черкасская и Ровенская области не попали в "красную зону" карантина по результатам госкомиссии по ТЭБ и ЧС.
В областях нет риска риска коллапса локальной медицинской системы, несмотря на значительное количество больных коронавирусом, написал главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.
Он отметил, что занятость всех "ковидных" коек в Черкасской области сейчас составляет - 49%, в Ровенской – 60 %, коек с кислородом в Черкасской - 46%, что меньше установленного показателя в 65%.
"Это свидетельствует о текущем отсутствии риска коллапса локальной медицинской системы в указанных регионах, поэтому принято решение о продлении усиленного мониторинга и не устанавливать в этих областях "красный" уровень эпидемических ограничений", - сказал Ляшко.
Отметим, что по данным Минздрава, вчера, 6 апреля, в Черкасской области зафиксировали 745 новых больных коронавирусом, а в Ровенской - 666 случаев. Этот показатель значительно больший, чем в других областях "оранжевой зоны".
Карантин в Украине – о чем ранее сообщал Главред:
- Глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, из-за которого по всей стране может быть введен жесткий карантин. По его словам, условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.
- 20 марта в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели. До 9 апреля в столице запрещается проведение массовых мероприятий, работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров и заведений сферы общественного питания. Определенные ограничения действуют и в работе общественного транспорта.
- Максим Степанов заявил о том, что Украина вошла в третью волну пандемии коронавируса и отметил, что одной из причин ухудшения ситуации в стране является британский штамм.