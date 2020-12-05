Ляшко предупредил о главной опасности локдауна в Украине: чего опасаться

Виктор Ляшко пояснил необходимость трёхнедельного локдауна в январе.
Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал о том, какой эффект даст введение локдауна в Украине.
По его словам, жесткий карантин позволит снизить количество случаев заражения коронавирусом до 6-8 тысяч в день, сообщает РБК-Украина.
Главный санврач пояснил, что локдаун будет вводиться, скорее всего на 3 недели, чтобы дать необходимый эффект.
Замглавы Минздрава добавил, что середина февраля - особенно напряженное время в пандемии коронавируса, поскольку тогда к заболеваемости коронавируса добавляется и заболеваемость сезонным гриппом.
"Рассчеты показывают, что в случае введения трёхнедельного локдауна в январе, дальнейший рост заболеваемости не будет пиковым, и мы сможем нормально пройти февраль-март, и в дальнейшем обойтись без ещё одного локдауна", - сказал Ляшко.
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Локдаун в Украине: что известно о подготовке
- 11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.
- В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции); с 10 до 12 часов - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров.
- Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.
- 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.
- В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.
- 2 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин не будет продлевать "карантин выходного дня".