Ляшко предупредил о главной опасности локдауна в Украине: чего опасаться

В Украине могут ввести локдаун из-за коронавируса / Reuters

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал о том, какой эффект даст введение локдауна в Украине.

По его словам, жесткий карантин позволит снизить количество случаев заражения коронавирусом до 6-8 тысяч в день, сообщает РБК-Украина.

Главный санврач пояснил, что локдаун будет вводиться, скорее всего на 3 недели, чтобы дать необходимый эффект.

Замглавы Минздрава добавил, что середина февраля - особенно напряженное время в пандемии коронавируса, поскольку тогда к заболеваемости коронавируса добавляется и заболеваемость сезонным гриппом.

"Рассчеты показывают, что в случае введения трёхнедельного локдауна в январе, дальнейший рост заболеваемости не будет пиковым, и мы сможем нормально пройти февраль-март, и в дальнейшем обойтись без ещё одного локдауна", - сказал Ляшко.

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