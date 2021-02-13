Ляшко предупредил о задержке с поставкой вакцины Pfizer и назвал причину

Украина получит документ, который должна подписать с компанией Pfizer.
Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о сроках поставки в Украину вакцины от коронавируса американской компании Pfizer.
Как подчеркнул он во время встречи с журналистами, в понедельник, 15 февраля, Украина получит документ, который украинская сторона должна подписать с компанией Pfizer, сообщает НВ.
Главный санврач пояснил, что только после этого вакцину данного производителя официально зарегистрируют в Украине и смогут запустить ее поставки.
Ляшко добавил, что весь процесс может длиться несколько дней.
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Автор: Алексей Тычина