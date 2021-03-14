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Ляшко призвал украинцев не надеяться на вакцину от коронавируса Pfizer

14 марта 2021, 09:13
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Основные медпрепараты, которыми собираются вакцинировать украинцев – производства AstraZeneca, Novavax и Sinovac, заявил главный санитарный врач.

Виктор Ляшко
Ляшко призвал украинцев не надеяться на вакцину от коронавируса Pfizer / УНИАН

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал украинцев не ожидать вакцинации от коронавируса какой-либо конкретной вакциной, к примеру Pfizer, поскольку права выбора в этой ситуации у них нет.

"Ждать ничего не нужно, поскольку права выбора нет. Это общемировая практика: приходит продукт, и именно управленцы вместе с экспертами решают, как этот продукт использовать наиболее эффективно", – объяснил Ляшко в интервью изданию "Новое время".

По его словам, у вакцины американской компании Pfizer температура хранения -70 градусов по Цельсию, и после того, как препарат выходит за пределы этой температуры, он должен быть использован в течение пяти дней.

"Наиболее оперативное использование – это либо работа с мобильными бригадами, либо прививочные центры для организованных коллективов", – уточнил он.

Лашко подчеркнул, что основные медпрепараты, которыми собираются вакцинировать украинцев – производства AstraZeneca, Novavax и Sinovac.

"Мы понимаем, что у нас будет определенное количество вакцины Pfizer, а главное снабжение – это вакцины с температурой хранения от +2 до +8 градусов по Цельсию (AstraZeneca, Novavax, Sinovac), поэтому мы выбираем платформу в виде пунктов прививки, делаем все под такую температуру хранения, есть обученные медицинские работники. Они как раз с такой температурой хранения вакцин для рутинных прививок работают", – объяснил он.

Индийская вакцина CoviShield

В конце февраля стало известно, что вместо ранее обещанных Минздравом вакцин Pfizer и Moderna, а позже китайской Sinovac, Украина закупит индийский препарат под названием CoviShield. Для заключения контракта глава Минздрава Максим Степанов лично побывал в Индии.

Вакцина CoviShield - что это

CoviShield - это вакцина от коронавируса, изготавливающаяся по лицензии британско-шведской компании AstraZenecа, и производится на мощностях Serum Institute of India ("Институт сывороток Индии") – самом крупном производстве вакцин в мире.

Препарат изготавливают из ослабленной версии аденовируса (вируса простуды) шимпанзе, который модифицировали под коронавирус. С помощью вакцины имунная система вырабатывает антитела и готовит их для атаки настоящего коронавируса, когда тот попадет в организм.

CoviShield рекомендована ВОЗ к экстренному использованию. Препарат вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней).

Фактически британскую вакцину AstraZenecа и ее индийского "брата" объединяет только технология и общий принцип действия. Иными словами, эта вакцина не идентична шведско-британской.

Вакцинация в Украине

23 февраля препарат был зарегистрирован в Украине, в тот же день в страну прибыла и первая партия лекарства.

Почти сразу в Украине она получила прозвище "вакцина для бедных" - Украина стала одним из первых покупателей препарата, который до того Индия бесплатно, в рамках гуманитарной помощи отправляла в Бутан, Бангладеш, Афганистан, Мьянму, Непал и другие страны, которые не могли позволить себе закупку.

Чтобы подстегнуть старт вакцинации, министр Степанов первым из публичных лиц привился на камеры, а следом получил свою дозу и президент Владимир Зеленский, пояснив, что таким образом хотел подать личный пример украинцам. Тем не менее, 9 марта глава украинского Минздрава был вынужден признать, что вакцинация от COVID-19 идет не по плану: оказалось, что с начала кампании по вакцинации, которая стартовала 24 февраля, в Украине привили всего 19 тысяч человек.

Побочные эффекты CoviShield

Наиболее распространенными побочными действиями вакцины AstraZeneca (а, следовательно, и CoviShield) считаются:

  • боль, покраснение, зуд, отек, кровоподтеки в месте инъекции,
  • усталость,
  • озноб или лихорадка,
  • головная боль,
  • тошнота,
  • боль в суставах или мышцах,
  • затруднение дыхания.

К "побочке" относят рвоту и диарею, а также изредка - снижение аппетита, головокружение, потливость, боли в животе и сыпь.

Кроме того, к эффективности вакцины возникли вопросы. В частности, в момент поступления в Украину, она не имела завершенной третьей фазы клинических испытаний, а её регистрация в самой Индии прошла по процедуре "Emergency Use" (экстренной регистрации). Это исследование необходимо для получения дополнительных клинических данных об эффективности, безопасности и того, с каким промежутком эффективнее проводить вакцину. В заявлении группы по защите прав пациентов All India Drug Action Network обращалось внимание на то, что одобрение вакцины могло быть поспешным.

Вакцина от коронавируса Pfizer для Украины - о чем сообщалось ранее:

  • 30 января главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получит вакцину Pfizer/BioNTech в рамках глобального механизма COVAX в феврале. По его словам, наша страна получит 117 тысяч доз вакцины.
  • 22 февраля заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что поставки вакцины от коронавируса Pfizer в Украину перенесены с конца февраля – на начало марта.

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