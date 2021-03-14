Ляшко призвал украинцев не надеяться на вакцину от коронавируса Pfizer

Основные медпрепараты, которыми собираются вакцинировать украинцев – производства AstraZeneca, Novavax и Sinovac, заявил главный санитарный врач.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал украинцев не ожидать вакцинации от коронавируса какой-либо конкретной вакциной, к примеру Pfizer, поскольку права выбора в этой ситуации у них нет.
"Ждать ничего не нужно, поскольку права выбора нет. Это общемировая практика: приходит продукт, и именно управленцы вместе с экспертами решают, как этот продукт использовать наиболее эффективно", – объяснил Ляшко в интервью изданию "Новое время".
По его словам, у вакцины американской компании Pfizer температура хранения -70 градусов по Цельсию, и после того, как препарат выходит за пределы этой температуры, он должен быть использован в течение пяти дней.
"Наиболее оперативное использование – это либо работа с мобильными бригадами, либо прививочные центры для организованных коллективов", – уточнил он.
Лашко подчеркнул, что основные медпрепараты, которыми собираются вакцинировать украинцев – производства AstraZeneca, Novavax и Sinovac.
"Мы понимаем, что у нас будет определенное количество вакцины Pfizer, а главное снабжение – это вакцины с температурой хранения от +2 до +8 градусов по Цельсию (AstraZeneca, Novavax, Sinovac), поэтому мы выбираем платформу в виде пунктов прививки, делаем все под такую температуру хранения, есть обученные медицинские работники. Они как раз с такой температурой хранения вакцин для рутинных прививок работают", – объяснил он.
Индийская вакцина CoviShield
В конце февраля стало известно, что вместо ранее обещанных Минздравом вакцин Pfizer и Moderna, а позже китайской Sinovac, Украина закупит индийский препарат под названием CoviShield. Для заключения контракта глава Минздрава Максим Степанов лично побывал в Индии.
Вакцина CoviShield - что это
CoviShield - это вакцина от коронавируса, изготавливающаяся по лицензии британско-шведской компании AstraZenecа, и производится на мощностях Serum Institute of India ("Институт сывороток Индии") – самом крупном производстве вакцин в мире.
Препарат изготавливают из ослабленной версии аденовируса (вируса простуды) шимпанзе, который модифицировали под коронавирус. С помощью вакцины имунная система вырабатывает антитела и готовит их для атаки настоящего коронавируса, когда тот попадет в организм.
CoviShield рекомендована ВОЗ к экстренному использованию. Препарат вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней).
Фактически британскую вакцину AstraZenecа и ее индийского "брата" объединяет только технология и общий принцип действия. Иными словами, эта вакцина не идентична шведско-британской.
Вакцинация в Украине
23 февраля препарат был зарегистрирован в Украине, в тот же день в страну прибыла и первая партия лекарства.
Почти сразу в Украине она получила прозвище "вакцина для бедных" - Украина стала одним из первых покупателей препарата, который до того Индия бесплатно, в рамках гуманитарной помощи отправляла в Бутан, Бангладеш, Афганистан, Мьянму, Непал и другие страны, которые не могли позволить себе закупку.
Чтобы подстегнуть старт вакцинации, министр Степанов первым из публичных лиц привился на камеры, а следом получил свою дозу и президент Владимир Зеленский, пояснив, что таким образом хотел подать личный пример украинцам. Тем не менее, 9 марта глава украинского Минздрава был вынужден признать, что вакцинация от COVID-19 идет не по плану: оказалось, что с начала кампании по вакцинации, которая стартовала 24 февраля, в Украине привили всего 19 тысяч человек.
Побочные эффекты CoviShield
Наиболее распространенными побочными действиями вакцины AstraZeneca (а, следовательно, и CoviShield) считаются:
- боль, покраснение, зуд, отек, кровоподтеки в месте инъекции,
- усталость,
- озноб или лихорадка,
- головная боль,
- тошнота,
- боль в суставах или мышцах,
- затруднение дыхания.
К "побочке" относят рвоту и диарею, а также изредка - снижение аппетита, головокружение, потливость, боли в животе и сыпь.
Кроме того, к эффективности вакцины возникли вопросы. В частности, в момент поступления в Украину, она не имела завершенной третьей фазы клинических испытаний, а её регистрация в самой Индии прошла по процедуре "Emergency Use" (экстренной регистрации). Это исследование необходимо для получения дополнительных клинических данных об эффективности, безопасности и того, с каким промежутком эффективнее проводить вакцину. В заявлении группы по защите прав пациентов All India Drug Action Network обращалось внимание на то, что одобрение вакцины могло быть поспешным.
Вакцина от коронавируса Pfizer для Украины - о чем сообщалось ранее:
- 30 января главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получит вакцину Pfizer/BioNTech в рамках глобального механизма COVAX в феврале. По его словам, наша страна получит 117 тысяч доз вакцины.
- 22 февраля заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что поставки вакцины от коронавируса Pfizer в Украину перенесены с конца февраля – на начало марта.