Ляшко раскрыл, когда объявят дату начала локдауна в Украине

Дату начала локдауна в Украине объявят 9 декабря, сказал Виктор Ляшко / УНИАН

Главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Максима Степанова – Виктор Ляшко, сообщил, что локдаун в Украине для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 могут ввести в начале января 2021 года.

Точную дату введения локдауна объявят в среду, 9 декабря, на заседании Кабмина, рассказал замглавы Минздрава во время встречи с журналистами, пишет Радіо Свобода.

По его словам, сейчас рассматривают три даты начала локдауна.

Ляшко подчеркнул, что локдаун не будет полным – не планируется прекращение работы транспорта, отелей и горнолыжных курортов.

"…правительство планирует полностью запретить работу заведений питания, будет разрешена только доставка... планируют закрыть школы, садики, спортзалы и развлекательные центры. С эпидемиологическими ограничениями могут разрешить работу храмов", – добавил главный санврач.

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