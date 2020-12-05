Ляшко раскрыл, когда объявят дату начала локдауна в Украине

Скоро будет известно, когда введут локдаун в Украине, поделился замглавы Минздрава.
Главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Максима Степанова – Виктор Ляшко, сообщил, что локдаун в Украине для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 могут ввести в начале января 2021 года.
Точную дату введения локдауна объявят в среду, 9 декабря, на заседании Кабмина, рассказал замглавы Минздрава во время встречи с журналистами, пишет Радіо Свобода.
По его словам, сейчас рассматривают три даты начала локдауна.
Ляшко подчеркнул, что локдаун не будет полным – не планируется прекращение работы транспорта, отелей и горнолыжных курортов.
"…правительство планирует полностью запретить работу заведений питания, будет разрешена только доставка... планируют закрыть школы, садики, спортзалы и развлекательные центры. С эпидемиологическими ограничениями могут разрешить работу храмов", – добавил главный санврач.
Введение локдауна в Украине – что нужно знать
- Локдаун – это жесткий карантин для борьбы с распространение коронавируса.
- Министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что Минздрав предложит правительству с начала января ввести жесткий карантин. Чиновник добавил, что ведомство будет предлагать ввести новые карантинные меры на три недели.
- Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что локдаун могут ввести в декабре или со 2 января.
- Напомним, в Украине из-за коронавируса с 11 марта ввели карантин. Сначала в стране были жесткие ограничительные меры, а позже их смягчили.