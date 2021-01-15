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Ляшко раскрыл "сокровенную вещь" насчет локдауна в Украине

15 января 2021, 17:00
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Замминистра здравоохранения поделился новой информацией насчет запрета продажи носков.

Виктор Ляшко сообщил, что это бизнес попросил в локдаун в Украине ограничить продажу непродовольственных товаров – Локдаун в Украине
Виктор Ляшко сообщил, что это бизнес попросил в локдаун ограничить продажу непродовольственных товаров / УНИАН

Главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко поделился сокровенной вещью насчет более жесткого карантина в Украине для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Введение ограничений на продажу в локдаун 2021 товаров не первой необходимости, в частности носков, является просьбой бизнеса, рассказал чиновник в интервью lb.ua.

Собеседник отметил, что власти вводят ограничения не из-за того, что коронавирус передается через носки.

"Я сейчас скажу такую сокровенную вещь: эти ограничения – просьба бизнеса... Ограничить продажу товаров не первой необходимости", – поделился Ляшко.

Замминистра объяснил, что есть бизнес, который торгует исключительно одеждой, и он теряет деньги во время карантина, поскольку закрыт, а супермаркеты рядом продолжают торговать этим товаром.

Читайте такжеПовторный локдаун в Украине: в Минздраве назвали главные условияНапомним, в Украине в середине осени 2020 года из-за ухудшения ситуации с распространением COVID-19 власти анонсировали ужесточение карантина, введенного с 11 марта.

Жесткие ограничительные меры ввели с 8 января, и они будут действовать до 24 числа.

Локдаун 2021 в Украине – какие товары нельзя купить в супермаркетах

  • Власти решили запретить продажу в супермаркетах ряда непродовольственных товаров, в частности носков, свечей, кастрюль, батареек, лампочек и мусорных пакетов.
  • "Запрещенку" в маркетах не убирали с полок, а просто заклеили лентами. Позже появилась информация, что запрещенные товары можно купить в Киеве.

Виктор Ляшко карантин в Украине локдаун
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