Ляшко раскрыл "сокровенную вещь" насчет локдауна в Украине

Виктор Ляшко сообщил, что это бизнес попросил в локдаун ограничить продажу непродовольственных товаров / УНИАН

Главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко поделился сокровенной вещью насчет более жесткого карантина в Украине для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Введение ограничений на продажу в локдаун 2021 товаров не первой необходимости, в частности носков, является просьбой бизнеса, рассказал чиновник в интервью lb.ua.

Собеседник отметил, что власти вводят ограничения не из-за того, что коронавирус передается через носки.

"Я сейчас скажу такую сокровенную вещь: эти ограничения – просьба бизнеса... Ограничить продажу товаров не первой необходимости", – поделился Ляшко.

Замминистра объяснил, что есть бизнес, который торгует исключительно одеждой, и он теряет деньги во время карантина, поскольку закрыт, а супермаркеты рядом продолжают торговать этим товаром.

Читайте такжеПовторный локдаун в Украине: в Минздраве назвали главные условияНапомним, в Украине в середине осени 2020 года из-за ухудшения ситуации с распространением COVID-19 власти анонсировали ужесточение карантина, введенного с 11 марта.

Жесткие ограничительные меры ввели с 8 января, и они будут действовать до 24 числа.

Локдаун 2021 в Украине – какие товары нельзя купить в супермаркетах